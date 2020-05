Die Geschichte von BW Dingden beginnt in einer Backstube

Am Ostermontag 1920, genauer gesagt am 5. April, gab es in der Hamminkelner Backstube Belting nicht nur frisch gebackenes Brot, sondern auch einen frischgebackenen Vorsitzenden des soeben gegründeten Vereins BW Dingden. Der Lehrer Heinrich Volbert übernahm damals das Amt und ging somit in die Geschichtsbücher ein. Nach etlichen Vorgesprächen hatten sich an jenem Feiertag vor 100 Jahren einige Personen zusammengefunden, um den SV BW Dingden 1920 zu gründen. In seinem Anfangsjahr besaß der Verein bereits 40 Mitglieder, gespielt wurde aber ausschließlich Fußball.

Seit dieser Zeit hat sich im Verein einiges verändert. Die Zahl der Vereinsmitglieder liegt zum Beispiel mittlerweile bei etwa 1500. Besonders zu erwähnen ist, dass sich weibliche und männliche Mitglieder bei BWD größtenteils die Waage halten. Auch wenn keine genaue Statistik existiert, der 2. Vorsitzende Johannes Dickmann ist sich sicher: „Es gibt bei uns sogar mehr Frauen als Männer. Ich glaube für einen Sportverein ist das schon etwas Besonderes. Wir sind sehr breit aufgestellt und ein moderner Verein.“

Ein Foto aus den Anfangszeiten von BW Dingden: Hier die erste Fußball-Mannschaft der Blau-Weißen aus den 1920er-Jahren, also recht kurz nach der Vereinsgründung. Foto: BWD

Wie gut und breit BW Dingden mittlerweile daherkommt, beweist ein Blick in die unterschiedlichen Abteilungen. Zudem ist der Verein auch wirtschaftlich gewachsen. Zum 100-jährigen Jubiläum beschenkt BW Dingden sich selbst mit einem neuen Vereinsheim, dessen Einweihung für das Wochenende vom 14. bis 16. August geplant ist. Die Feierlichkeiten müssen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ohnehin ruhen, nichtsdestotrotz laufen die Planungen, soweit möglich, weiterhin.

Feierlichkeiten liegen wegen Corona auf Eis

„Eigentlich“, verrät Johannes Dickmann, „war geplant, dass sich jede Abteilung über das Jahr vorstellt, aber daraus wird jetzt nichts. Ob wir Mitte August das neue Vereinsheim eröffnen können, weiß ich noch nicht.“ Dingdens Geschäftsführer Ulrich Waltemathe wirft gleich ein: „Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr eine öffentliche Feier machen können.“

Auch wenn die Feierlichkeiten bei BWD also noch auf sich warten lassen müssen, so kann der Verein schon jetzt stolz auf seine Entwicklung zurückblicken. König Fußball gibt es auch in Dingden schon seit 100 Jahren. Die Kicker feierten im vergangenen Jahr noch den Aufstieg in die Landesliga und können somit auch auf Erfolge in der jüngeren Vergangenheit zurückblicken.

Tischtennis kommt als zweite Sportart nach Fußball

Die zweitälteste Sportart des Vereins ist die 1949 ins Leben gerufene Tischtennisabteilung. Nur zwölf Jahre später wurde die Turnhalle an der Grundschule Dingden fertiggestellt und bot damit auch zusätzlichen Platz für den Klub. BW Dingden erweiterte sein Angebot zunächst um den Mutter-Kind-Sport mit Elisabeth Fischer. Dies war der Ursprung der heutigen Turn- und Breitensportabteilung.

Der Verein hat sich ein schmuckes, neues Vereinsheim im Jubiläumsjahr hingesetzt, das den notwendigen Platz bietet. Foto: Horst Andresen

Nach den Olympischen Spielen 1972 gab es dann erstmals Volleyball in Dingden. Auch wenn die Herren der Blau-Weißen nicht lange existierten, so sind die Frauen bis heute das überregionale Aushängeschild des Klubs. Sie spielen in der 2. Bundesliga-Nord und landeten in der abgebrochenen Saison auf dem sechsten Platz. Die Heimspiele von BWD finden bekanntermaßen in der Sporthalle am Mumbecker Bach statt und dort sind auch die Handballer zuhause.

Schwimmgruppe ist der jüngste Spross

Die Handballabteilung nahm 1976 erstmals am Spielbetrieb teil und zählt damit noch zu jüngeren Kindern des Vereins. Danach kamen noch der Lauftreff (2005), Judo (2015) und seit dem vergangenen Jahr auch eine Schwimmgruppe hinzu, die sich immer freitags im Hamminkelner Hallenbad trifft.

Aber was macht den Verein BW Dingden eigentlich aus? „Wir fördern hier das Familiäre und unterstreichen diese Ziele auch mit dem neuen Vereinsheim. Wir wollen für Zusammenhalt im Klub sorgen. Das Vereinsheim soll beispielsweise auch ein Anlaufpunkt für passive Mitglieder sein“, erklärt Johannes Dickmann. Geschäftsführer Waltemathe betont ebenfalls das Miteinander der Mitglieder: „Ohne das Engagement vieler Mitglieder wäre der Verein jetzt nicht da, wo er ist. Wir betreiben eine Anlage mit vier Plätzen, dazu eine Beachanlage und dafür brauchst du nicht nur einen Platzwart, sondern auch viele Helfer.“

Waltemathe und Dickmann haben für die Zukunft aber besonders eines im Auge. Und das ist, die Mitglieder länger im Verein zu halten. In der heutigen Zeit kommt es öfter vor, dass sich viele nach ihrer sportlich aktiven Zeit bei einem Verein abmelden. Dickmann hat eine Vorstellung, wie dem vorgebeugt werden kann: „Wir haben mittlerweile auch eine Vielzahl an Gesundheits- und Fitnesskursen, da können auch Sportler nach ihrer aktiven Karriere im Verein etwas für ihre Gesundheit machen.“

BW Dingden lebt also vom Miteinander, Ehrenamtlern und der guten Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel.