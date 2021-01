Dingden verlangt Bayer Leverkusen über zwei Stunden alles ab

Hamminkeln Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden haben den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Gastgeber überzeugt durch großen Kampf.

Sie verlangten dem souveränen Spitzenreiter über mehr als zwei Stunden alles ab, am Ende reichte es nicht ganz zum Sieg für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden. Beim 2:3 (25:19, 24:26, 25:23, 13:25, 13:15) gegen Bayer Leverkusen konnten sich die gastgebenden Blau-Weißen aber immerhin mit einem Zähler und dem Bewusstsein, eine sehr starke Leistung gezeigt zu haben, trösten. Da war die Stimmung nach dem letzten Punkt schnell wieder bestens, als die Dingdenerinnen gemeinsam auf ihre beiden Geburtstagskinder Lena Priebs und Eva Schmitz anstießen.

Auch Marinus Wouterse ist zufrieden

Auch BWD-Trainer Marinus Wouterse war keineswegs verärgert über die Niederlage. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns diesen Punkt auf jeden Fall verdient", lobte der Niederländer, der sich dabei aber auch eingestehen musste, dass sein Team durchaus die Möglichkeit zum Sieg gehabt hätte.

Dingden, bei dem Sarah Kuipers für die leicht angeschlagene Lara Kruse von Beginn an im Zuspiel agierte und ihre Sache sehr ordentlich machte, zeigte von Beginn an großen Kampfgeist und punktete immer wieder nach spektakulären Abwehraktionen. Der Ligaprimus zeigte sich beeindruckt. Von 13:13 zog BWD auf 20:15 weg und ließ nichts mehr anbrennen.

Unglückliche Entscheidung der Schiedsrichter

Auch in Durchgang zwei war der Gastgeber am Drücker. Bei 22:20-Führung ahndeten die Schiedsrichter einen Netzball von Bayer nicht. Bitter für Dingden, das den Punkt verlor und den Satz noch in der Verlängerung abgab.

Im dritten Abschnitt war Blau-Weiß aber gleich wieder voll da. Der Außenseiter führte schon 20:15, ließ Leverkusen nochmal ausgleichen, hatte letztlich aber die etwas besseren Nerven. Die Überraschung schien bei einer 2:1-Satzführung zum Greifen nah, doch der Spitzenreiter kämpfte sich zurück und holte Durchgang vier - vor allem dank der brachialen Angriffe von Rebecca Schäperklaus - ganz sicher.

Bei Bayer läuft alles über Schäperklaus

Auch im Tiebreak lief bei Bayer alles über Schäperklaus, die kaum noch zu stoppen war. Fünf Matchbälle wehrten die nie aufsteckenden Dingdenerinnen noch ab, doch zum Ausgleich kam es nicht mehr.