Duo wechselt vom PSV Lackhausen zum TuS Gahlen

Schermbeck. Nach dem beschlossenen Saisonabbruch in Westfalen stehen die Zeichen in Gahlen auf Bezirksliga. Zwei Neuzugänge kommen vom PSV Lackhausen.

Der TuS Gahlen darf weiter auf den Aufstieg in die Bezirksliga hoffen. Der Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat der Empfehlung des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) zur Saisonwertung zugestimmt. Demnach sind Aufsteiger, aber keine Absteiger vorgesehen. Die Anzahl der Gruppen soll erhöht werden, die genaue Aufstiegsregelung ist aber noch nicht verbrieft.

Ungeachtet dessen hat der Vize-Meister der Kreisliga A sich drei weitere Verstärkungen gesichert. Donavan Sadek (27 Jahre) und Theo Kötter (20) kommen vom Landesligisten PSV Lackhausen, Alex Dörfler (18) aus der eigenen A-Jugend der JSG Hardt/Gahlen bleibt an der Lippe.

Umworbener Youngster Alex Dörfler

„Mit Alex Dörfler konnte, trotz einiger Anfragen anderer Vereine, ein sehr talentierter Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs an den Verein gebunden werden. Hiervon erhoffen wir uns schon in der kommenden Saison einige positive Impulse hinsichtlich Flexibilität und Schnelligkeit in der Offensive“, erklärt Andre Hoppius, Sportlicher Leiter des TuS.

„Theo Kötter war bereits während seiner Jugendzeit auf unserem Radar und überzeugt im Mittelfeld durch Zweikampfstärke, ausgeprägte Technik und eine gute Übersicht“, so Hoppius über den baldigen Ex-Postsportler, dessen Bruder Anton bereits beim TuS spielt.

Donavan Sadek kennt den Weg aus Wesel Richtung Westfalen aus seiner Zeit beim SV Schermbeck und Preußen Münster. „Donavan ist technisch stark, schnell und sehr gut im eins gegen eins. Dazu kommt eine gute Abschlussqualität“, so Hoppius. „Von ihm erhoffen wir uns, neben der bereits vorhandenen physischen Komponente, den letzten Schuss Kreativität und Schnelligkeit in der Offensive.“

Rarek und Pick trainieren Reserve des TuS Gahlen

Zudem präsentiert der TuS Gahlen für seine B-Liga-Reserve „die ins Auge gefasste Wunschlösung“, so Hoppius. Dennis Rarek und Leon Pick folgen auf Michael Braun. Als Stürmer beziehungsweise Torwart sammelten beide Erfahrung in der ersten Mannschaft des TuS.

„Wir sind überzeugt, ein Trainerteam gefunden zu haben, das die Mannschaft mit dem notwendigen Spaß spielerisch weiterentwickeln wird“, erläutert Hoppius. „Wir erhoffen uns in Zukunft eine engere Bindung und einen engen Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft“, so der Sportliche Leiter.“ Mittelfristig soll das spielerische und taktische Niveau stetig erhöht werden, um in der Liga erfolgreich zu sein und jungen, ambitionierten Spielern den Sprung in die erste Mannschaft zu erleichtern.“