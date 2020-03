Ein Ex-Profi übernimmt den Weseler SV in der Kreisliga C

Die Erfolge liegen weit zurück. In der Saison 1996/97 war es, als sie gemeinsam den Aufstieg des Weseler SV in die Fußball-Landesliga feierten. Und auch nach dem Ende der zusammen erreichten Ziele ließen Frank Schüring und Thomas Vtic den Kontakt nie abreißen. Damals hatte Schüring, der für die Finanzen zuständig war, den Ex-Profi Vtic (MSV Duisburg, FC Remscheid) ins Auestadion gelockt. Heute wiederholt sich Geschichte: Frank Schüring hat als 2. Vorsitzender für die in der Kreisliga C kickende erste Elf den 51-jährigen Thoma Vtic ab dem Sommer als Coach verpflichtet. Der derzeit noch als Co-Trainer des SV Sonsbeck arbeitende Vtic löst dann Nuri Talay ab, der in anderer Funktion beim Spielverein weiterarbeiten soll.

Unter Trainer Dieter Münnich feierte das einstige Aushängeschild im Weseler Fußball den Sprung in die Landesliga. Thomas Vtic war als Torjäger vom VfB Kleve zum WSV gelotst worden. „Ich wurde geholt, um aufzusteigen“, erinnert sich Thomas Vtic. Auch weiß er noch, wie viele Treffer er in der Bezirksliga-Saison beigesteuert hat – an der Seite von Timmo Sonje brachte es der Stoßstürmer auf 36 Tore, 16 legte er noch im Pokalwettbewerb nach. „Das war eine super Zeit.“ Nach einer Landesliga-Spielzeit im gesicherten Mittelfeld kehrte der ehemalige Profi der Hansestadt den Rücken. „Ich wollte einfach wieder etwas Neues machen“, so Vtic. Zurück beim VfB Kleve nahm er auch den Einstieg ins Berufsleben in Angriff. Er arbeitet als selbstständiger Versicherungsfachmann.

In jungen Jahren und im Trikot des MSV Duisburg: Thomas Vtic. Foto: Privat

Doch die Vergangenheit beim WSV ist ihm in sehr positiver Erinnerung geblieben. Dies war letztlich auch für die aktuelle Entscheidung ausschlaggebend. „Das ist für ihn eine Sache des Herzens, etwas besseres konnte uns nicht passieren“, sagt Frank Schüring, der gerade dabei ist, zum 110-jährigen Vereinsjubiläum das damalige Erfolgsteam für ein Spiel gegen die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 im Herbst zusammenzutrommeln.

Diese Aufgabe ist kurzfristiger Natur, eine längerfristige Planung hat Frank Schüring auch im Blick. „Unser Ziel ist es, den WSV wieder nach oben zu bringen“, verdeutlicht der 2. Vorsitzende. Der nach der Aussetzung des Spielbetriebs derzeit Tabellenvierte in der Kreisliga C (Gruppe 2) kickt mittlerweile schon in der dritten Saison in der untersten Klasse. „Ich habe schon mitbekommen, dass der Verein relativ in der Versenkung verschwunden ist“, erzählt Thomas Vtic. Er möchte dem Klub „nun etwas zurückgeben und den Verein Schritt für Schritt nach vorne bringen“.

Die Infrastruktur für mehr als die Kreisliga C sei beim Spielverein absolut gegeben. Die Zusammenarbeit ist erst einmal auf ein Jahr angelegt. Der Inhaber der Trainer-B-Lizenz will dafür sorgen, dass „alle Spaß und Erfolg haben“. Während seiner aktiven Zeit hat Thomas Vtic acht Aufstiege gezählt, auch als Trainer war er in dieser Hinsicht mehrfach erfolgreich. „Vielleicht trage ich ja ein Gen für den Aufstieg in mir“, meint er grinsend. Dem in den Fußball-Niederungen darbenden Weseler SV wäre dies sicherlich nur recht.

Lokalsport Die Stationen des Thomas Vtic Als Bambini sammelte Thomas Vtic erste Fußball-Erfahrungen bei TuS Bösinghoven (heute TSV Meerbusch), danach schloss er sich dem VfR Fischeln an. Als C-Jugendlicher wechselte der heute 51-Jährige in die Jugend-Abteilung von Bayer 05 Uerdingen (heute KFC Uerdingen). In der Saison 1986/87 kickte er zunächst für die Uerdinger A-Junioren, unter anderem an der Seite von Ansgar Brinkmann, Horst Steffen und Marcel Witeczek – das Team wurde im Sommer 1987 durch ein 2:1 gegen Eintracht Frankfurt deutscher Meister. Zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr in Diensten von Bayer, in der Winterpause 1986 hatte er beim MSV Duisburg angeheuert. Dort gehörte der Krefelder 1987/88 der Zebras-Truppe an, die den deutschen Titel des Amateurmeisters (4:1 über Bayern München II) und ein Jahr später in die 2. Bundesliga aufstieg. Es folgten die Stationen Hamborn 07, SF Siegen, FC Remscheid, 1. FC Bocholt, VfB Kleve, Weseler SV und wieder Kleve. Die Karriere auf der Bank begann er als Spielertrainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Der Uedemer SV, als Jugendcoach dann SSV Lüttingen und TSV Meerbusch, sowie DJK Eintracht Wardt und zuletzt Co-Trainer beim SV Sonsbeck hießen die weiteren Stationen.

Während seiner aktiven Zeit hat der in Xanten-Wardt lebende Thomas Vtic einiges erlebt. Unter Coach Detlef Pirsig erhielt der gerade der A-Jugend Entwachsene einen Vertrag beim damaligen Oberligisten – seinerzeit die dritthöchste Liga – MSV Duisburg. Nach dem Titel des deutschen Amateurmeisters (1988/89) wurde er zum Stammspieler. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga in der darauffolgenden Saison musste er sich weitgehend mit der Zuschauerrolle begnügen. Beim 4:0-Erfolg als Gast der Reinickendorfer Füchse erlitt er einen Mittelfußbruch. Mit dem Aufstieg ging auch ein Trainerwechsel einher, Willibert Kremer übernahm. „Da kam ich nicht mehr richtig in die Truppe“, so der neue WSV-Coach rückblickend.

Fast hätte es für ihn auch für die 1. Bundesliga gereicht. Bei Borussia Mönchengladbach wurde er zum Probetraining eingeladen, unterschrieb dort auch einen Vertrag beim Manager Rolf Rüssmann. Sein ehemaliger Trainer Detlef Pirsig wollte Thomas Vtic aber unbedingt beim FC Remscheid sehen. So kam ein Leihgeschäft zustande, später ein kompletter Wechsel ins Bergische. „Das war ja nicht wie heute: Da gab es keinen Berater, das hat man alles selber gemacht“, erzählt Thomas Vtic. Beim WSV wird dies für ihn kaum anders sein.