Ein Rückkehrer verstärkt die HSG Wesel

Wesel/Dinslaken Mit Blick auf die kommende Spielzeit hat Handball-Verbandsligist HSG Wesel einen Rückkehrer aus der Regionalliga verpflichtet.

Ob in dieser Saison am Niederrhein überhaupt noch einmal Handball gespielt wird, ist wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie weiterhin höchst unklar. Dafür herrscht bei der HSG Wesel mit Blick auf die kommende Spielzeit in einer anderen Angelegenheit bereits jetzt Gewissheit. Der Verbandsligist darf sich über die Rückkehr von Fabian Gorris freuen. Der 30-Jährige schließt sich wieder seinem Heimatverein an. 2018 war der torgefährliche Regisseur zum MTV Rheinwacht Dinslaken gewechselt und hatte gleich im ersten Jahr großen Anteil am Titelgewinn des Regionalligisten, der in der Relegation schließlich knapp am Aufstieg in die 3. Liga scheiterte.

Zwei Gründe für die Rückkehr zur HSG Wesel: Gesundheit und Familie

Zuletzt warf ihn eine langwierige Fußverletzung allerdings immer wieder aus der Bahn, die höhere Belastung beim MTV forderte ihren Tribut. Der Schritt zurück in die Verbandsliga erfolgt damit auch aus gesundheitlichen Gründen. Neben den Beschwerden an der Achillessehne gibt es für den Sport- und Deutschlehrer am Weseler Konrad-Duden-Gymnasium aber noch weitere „Entscheidungshilfen“ für den geringeren Aufwand zwei Klassen tiefer. Gorris wird im April Vater und hat zudem in Wesel-Flüren ein Haus gekauft, das umfangreich saniert werden muss. „Ich hatte eigentlich schon vor der letzten Saison überlegt, kürzer zu treten, denn der Aufwand in Dinslaken ist deutlich größer als in Wesel, aber ich wollte meinen Vertrag noch erfüllen“, sagt der 30-Jährige, der schon in der Jugend einige Jahre für den MTV auflief.

Für die HSG, die zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung erst vier Partien absolvieren konnte (ein Sieg, drei Niederlagen) und als Zwölfter nur knapp über dem „Strich“ in der Tabelle rangiert, dürfte der torgefährliche Gorris mit seiner Erfahrung auf der Spielmacherposition definitiv eine Verstärkung sein. Der Pädagoge macht jedoch keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied aus Dinslaken nicht leicht fällt. „Wir haben einige Höhen und Tiefen zusammen erlebt. Gerade das erste Jahr mit der Meisterschaft war im Zusammenspiel mit den Fans ja ein regelrechter Taumel. Das werden wir natürlich nie vergessen“, schwärmt Gorris, der aber auch bei seinem Heimatverein in Wesel mit offenen Armen empfangen werden dürfte.