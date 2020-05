Ein Stück Normalität jenseits jeglichen Turnierbetriebs

Üblicherweise laufen in diesen Tagen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn im Frühjahr nimmt die Turniersaison für die Reitsportler richtig Fahrt auf. Besonders für die Verantwortlichen des ZRFV Diana Diersfordt wäre dieses Wochenende richtig stressig. Doch das große Dressur- und Springturnier fällt wie viele ebenfalls der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Für die Pferdesportler ist trotzdem Licht am Ende des Tunnels zu sehen, da die Landesregierung weitreichende Lockerungen beschlossen hat. „Wir haben das freudig zur Kenntnis genommen, dass wir wieder aktiv in den Trainingsbetrieb einsteigen dürfen“, sagt Andreas Hurtienne, Vorsitzender des Diersfordter Vereins.

Allerdings trauert Hurtienne natürlich um die abgesagten Veranstaltungen. „Es ist einfach nicht möglich, Turniere durchzuführen. Die Auflagen sind mir zu hoch. Zudem laufen wir auch immer Gefahr, einen Fehler zu machen – das Risiko ist zu groß“, stellt der Diersfordter Vorsitzende fest. Das WBO-Turnier (11. Juni) und der niederrheinische Fahrercup (14. Juni) sind deshalb auch gecancelt.

Auflagen im Reitsport einfacher umzusetzen

Stattdessen geht es Andreas Hurtienne nun darum, dass „wir möglichst schnell wieder einen Trainingsalltag auch mit Reitstunden hinbekommen“. Wie alle Auflagen umzusetzen sind, dies wollen die Diana-Verantwortlichen zeitnah beschließen. „Wir betreiben zum Glück eine Sportart, wo dies nicht ganz so schwierig ist“, so Hurtienne. Er wünscht sich, „am Montag wieder halbwegs den Normalbetrieb aufnehmen zu können“.

Kreisturnier Mitte Juni bereits abgesagt

Nicht ganz so zügig wird dies wohl beim ZRFV von Lützow Hamminkeln in die Wege zu leiten sein. „Mit dem Reitunterricht werden wir erst in 14 Tagen wieder starten“, kündigt Anja Maas an, Beisitzerin im ZRFV-Vorstand. Die Anlage ist nur für Vereinsmitglieder wieder offen. Ausreichend Desinfektionsmittel sind vorhanden, in der Halle und im kleinen Dressurviereck sind zeitgleich vier, ansonsten fünf Reiter gestattet. Außerdem hängt eine Liste bereit, in der sich jeder verpflichtend eintragen muss, zu welcher Zeit die Anlage aufgesucht wurde.

So kehrt auch auf der Reitanlage in der Hülshorst wieder ein Stück Normalität ein. Allerdings fallen die Turniere in Hamminkeln ebenfalls aus. So auch das vom 11. bis 14. Juni vorgesehene Kreisturnier. „Vielleicht können wir das an dem Wochenende um den 3. Oktober nachholen. Mal sehen, ob das zu realisieren ist“, so Maaß.