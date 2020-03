Elfmeter und später Treffer sorgen für Frust in Hamminkeln

Michael Tyrann sah nach dem Abpfiff noch Gesprächsbedarf mit Schiedsrichter Timon Linden (SV Straelen). „Bei dem Elfmeter gegen uns lacht sich deren Trainer Jürgen Stratmann kaputt und Mika Egeling hätte nach dem Foul gegen Alexander Siepen ebenfalls die Gelb-Rote Karte sehen müssen“, ärgerte sich der Trainer des Fußball-Bezirksligisten Hamminkelner SV über die seiner Meinung nach spielentscheidenden Szenen. Und da der Gast SV Biemenhorst auch noch in der letzten Minute zum 2:1 (0:0) traf, fiel der Frust besonders groß aus.

Dass ein Tabellendritter bei einem HSV-Team agierte, das zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatte und nur eines der nun vergangenen zwölf Spiele für sich entscheiden konnte, davon war so gut wie nichts zu sehen. Klar, Biemenhorst präsentierte sich in Ansätzen spielerisch überlegen. Doch daraus resultierte in der ersten Halbzeit überhaupt keine Torgefahr. Die Hamminkelner Defensive ließ praktisch nichts zu, allerdings kreierte der Gastgeber auch keine Chancen.

Tom Wirtz: „Der Schiedsrichter gewinnt für euch das Spiel!“

So plätscherte die Begegnung in den ersten 45 Minuten komplett ohne Höhepunkte vor sich hin. Dies sollte sich nach der Pause ein wenig bessern, jedoch wurde die Partie immer hektischer und zerfahrener. Wirklicher Spielfluss kam auch durch die ständigen Freistoßpfiffe nie auf. Dass der Gast direkt im Anschluss an seine erste gefährliche Situation traf, HSV-Keeper Sascha Tünte hatte einen Versuch von Alexander Puhe entschärft (51.), kam eher aus dem Nichts. Benedikt Bahrenberg stoppte Colin Borremans, nach Meinung des Referees regelwidrig im Strafraum. Den Strafstoß verwandelte Niklas Ridder zur schmeichelhaften Führung (52.).

Als Tom Wirtz dann wegen wiederholten Fouls per Ampelkarte zum Duschen musste (68.), schien die Partie entschieden zu sein. Doch nun half Gäste-Keeper Hendrik Kortstegge den Hamminkelnern auf die Sprünge. Einen harmlosen Freistoß von Berkay Kürekci aus 23 Metern ließ er vor die Füße von Oliver Vos prallen, der zum 1:1 nur noch einschieben musste (78.). Der HSV wehrte sich mit aller Macht gegen den Tabellendritten, dem auch in Überzahl wenig einfiel. Ein Versuch von Hendrik Lechtenberg aus der zweiten Reihe brachte den Gästen den letztlich glücklichen Sieg (90.). „Der Schiedsrichter gewinnt für euch das Spiel“, wetterte nach dem Abpfiff Tom Wirtz.

HSV: Tünte; Bergendahl, Bahrenberg, Storm, Blümer, Hoffmann (86. Sweers), Laub, Kürekci (89. Kluitmann), Hooymann (46. Siepen), Vos, Wirtz.