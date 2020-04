Ella Diehl verlässt den Zweitliga-Meister BV Wesel RW

Die erste Mannschaft des BV Wesel RW ist Meister der 2. Badminton-Bundesliga (Gruppe Nord). Nachdem der Deutsche Badminton-Verband (DBV) die Saison – zwei Spiele wären noch zu absolvieren – wegen der Corona-Krise zunächst bis zum 31. Mai ausgesetzt hatte, brach er die Spielzeit in den Zweiten Ligen nun doch ab. Für Andreas Ruth keine Überraschung. „Wann soll man die Spiele denn auch nachholen?“, fragt sich der Weseler Teammanager und 2. Vereinsvorsitzende zurecht. Gewundert hat ihn allerdings, dass die Eliteliga noch keine Reißleine gezogen hat. Zudem gibt es bei den Rot-Weißen noch eine Überraschung: Ella Diehl verlässt als Spielerin Wesel und schlägt demnächst für den TV Refrath II und damit weiterhin in der 2. Bundesliga auf.

Eigentlich hatte die 41-jährige Russin ihre Zusage gegeben, auch in der Regionalliga – der BV Wesel zieht sein Team bekanntlich aus finanziellen Gründen aus der 2. Bundesliga zurück – zur Verfügung zu stehen. Doch dann erhielt Diehl, die sich der Operation wegen des Leistenbruchs bereits unterzogen hat, das Angebot aus Refrath. Andreas Ruth gab grünes Licht für den Wechsel als Spielerin, als Trainerin steht sie Wesel weiterhin zur Verfügung. „Das ist für uns kein Risiko, da wir im Damen-Bereich sehr gut aufgestellt sind“, sagt der Teammanager. Maria Kuse aus dem Kader des Zweitliga-Meisters sowie Diane Lakermann und Silke Becker aus der Oberliga-Truppe der vergangenen Saison bilden den weiblichen Teil der neuen Regionalliga-Truppe.

Mittlerweile haben die Verantwortlichen auch die Entscheidung getroffen, mit wie vielen Teams und in welchen Klassen die Rot-Weißen in der neuen Saison vertreten sind. Die zweite Mannschaft, in dieser Spielzeit noch in der Oberliga, zieht sich bis zur Landesliga zurück. Die dritte Garnitur, die eigentlich in die Bezirksliga aufgestiegen wäre, wird abgemeldet. Damit wird die vierte zur dritten Mannschaft und geht in der Kreisliga an den Start.

Doch noch mal zurück zur aktuellen und nun beendeten Saison. „Damit sind wir seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder Meister“, sagt Andreas Ruth, der aufgrund des Rückzugs natürlich weiß, dass „wir uns dafür nichts kaufen können“. Allerdings kommt bei ihm angesichts von Platz eins schon „ein bisschen Freude auf. Wir sind verdient Meister geworden und das können wir auch in das Vereins-Geschichtsbuch eintragen.“ Zum zweiten Mal in Folge lehnten die Rot-Weißen zudem ihr Aufstiegsrecht ab.