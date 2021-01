Erdal Dasdan wird neuer Trainer beim TuS Gahlen

Schermbeck Der Weseler Erdal Dasdan wird neuer Coach beim A-Ligisten TuS Gahlen. Der aktuelle Coach Thomas Grefen "fällt aus allen Wolken"

Paukenschlag beim TuS Gahlen! Der ambitionierte Fußball-A-Ligist und das Trainerteam der ersten Mannschaft, Thomas Grefen und Dominik Seemann, gehen ab der kommenden Saison getrennte Wege. Ab Sommer soll der Weseler Erdal Dasdan dann die Geschicke bei den Schwarz-Weißen leiten.

„Ich bin aus allen Wolken gefallen, als mir diese Entscheidung mitgeteilt wurde. Zumal mir vor zwei Wochen seitens des Vorstandes noch am Telefon versichert wurde, dass wir weitermachen“, so Grefen, der die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahre 2019 übernommen und in der folgenden Saison auf Platz zwei der Kreisliga A Borken geführt hatte.

"Für Außenstehende sicherlich nicht leicht nachzuvollziehen"

Auch aktuell rangiert das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. „Vor diesem Hintergrund ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen und für Außenstehende auch sicherlich nicht leicht nachzuvollziehen“, so Andre Hoppius, Sportlicher Leiter der Senioren-Kicker beim TuS. „Wir sind aber davon überzeugt, dass die Mannschaft zur kommenden Saison neue Impulse benötigt.“





Hoppius erläutert: „Thomas und Dominik haben es nach dem Abstieg aus der Bezirksliga geschafft, aus der Mannschaft wieder eine Einheit zu formen. Sicherlich auch bedingt durch die hohe Anzahl an Neuzugängen vor Beginn der aktuellen Saison, war es aber schwer, diesen Kollektivgedanken zu konservieren. Aus diesem Grunde haben wir uns letztendlich dazu entschieden, mit frischem Wind in die neue Saison zu starten.“

"Mannschaft durch Sommerneuzugänge in ihren Hierarchien durcheinandergewirbelt"

Nach Rückfrage räumt Hoppius ein: „Die Mannschaft ist durch die höherklassigen Sommerneuzugänge in ihren Hierarchien ein wenig durcheinandergewirbelt worden und sicherlich nicht einfach zu führen. Trotzdem gibt es von uns überhaupt keine Vorwürfe an das aktuelle Trainerteam. Wir haben auch das Vertrauen, um mit ihnen die Saison zu beenden.“

Ob dies tatsächlich auch passiert oder der verfügbare Dasdan nicht bereits nach Beendigung des Lockdowns in Gahlen übernimmt, müssen sich Grefen und sein „Co“ aber noch überlegen. „Am besten wäre es wohl, sich zu einigen und einen Schlussstrich zu ziehen, zumal das Vertrauensverhältnis meiner Ansicht nach nun nicht mehr gegeben ist“, so Grefen.

Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben

„Ich würde die Saison in Gahlen aber auch beenden und alles dafür tun, damit die Mannschaft erfolgreich ist“, sagt Grefen. „Aber dann würde ich die Mannschaft auch weiterhin so führen, wie ich das für richtig halte und nicht, wie einige Spieler das gerne hätten. Es sind Leute dabei, die vielleicht in der Landesliga gespielt haben, sich aber nicht so verhalten. Es gibt aber viel mehr Spieler, die sich auch wirklich mit dem Verein identifizieren.“

Grefen bestätigt, dass es Querelen gegeben habe: „Aber das war unter dem Strich alles halb so schlimm und das sind für mich fadenscheinige Gründe, mit mir plötzlich nicht weitermachen zu wollen, obwohl es sportlich stimmte und wir eigentlich einen längerfristigen Plan hatten“, so der TuS-Coach. „Die Mannschaft konnte unter diesen Bedingungen ja noch gar nicht richtig zusammenfinden, wir hatten ja nicht einen Mannschaftsabend.“

Kombination wie bei Dasdan "schwer zu finden"

Erdal Dasdan (39) war u.a. Trainer der U15 des MSV Duisburg in der Jugend-Bundesliga, führte die Senioren der DJK Coesfeld bis in die Westfalenliga und war zuletzt, nach dem er aus familiären Gründen eine Pause vom zeitaufwendigen Vereinstraining einlegte, Stützpunkttrainer beim DFB und Sichtungstrainer im Nachwuchs von Borussia Dortmund.

Der Weseler war zu Beginn seiner Trainerlaufbahn auch schon Coach der C-Junioren des PSV Lackhausen und Co-Trainer unter Martin Stroetzel beim SV Schermbeck. Dasdan ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz und hat darüber hinaus die Qualifikation zur Teilnahme am Lehrgang zum Fußballlehrer erworben.

„Neben der Tatsache, dass wir von seinen fachlichen Qualitäten absolut überzeugt sind, erhoffen wir uns von Erdal Dasdan, dass er die Mannschaft mit der nötigen Disziplin zum Erfolg führen wird“, so Hoppius. „Es ist wirklich eine Freude, mit ihm über Fußball zu sprechen. Die Kombination aus fachlicher Kompetenz, hochwertiger Trainingsarbeit und hoher Sozialkompetenz ist schwer zu finden. Aus diesem Grunde freuen wir uns besonders, mit Erdal Dasdan in die Zukunft gehen zu können.“