Erste Absage: Vager Verdacht auf Coronavirus beim SV Bislich

Am Niederrhein. Der Kreisliga-A-Kick des SV Bislich gegen den HSC Berg ist abgesagt. Als Grund „wurde das Coronavirus angegeben“, so HSC-Coach Adolf Grill.

Adolf Grill nimmt im Gegensatz zum Vorsitzenden des Fußballkreises Rees/Bocholt, Peter Koch, kein Blatt vor den Mund. „Als Grund für die Spielabsage ist das Coronavirus angegeben worden, das hat der Kreis so akzeptiert“, sagte der Trainer des Fußball-A-Ligisten HSC Berg, dessen Elf nach den Bedenken des Gastgebers SV Bislich am Sonntag spielfrei war.

Der Coach des Tabellenletzten wunderte sich über den Ausfall in Bislich. „Das waren grundsätzliche Coronavirus-Bedenken in Bislich, obwohl keiner infiziert ist, kein Fall in der Nähe bekannt ist und keiner in Heinsberg war“, so Adolf Grill. Auf Seiten des SV Bislich zeigte sich hingegen niemand so auskunftsfreudig. Bislichs Trainer Steffen Herden wollte sich zu dem Grund der Spielabsage überhaupt nicht äußern, sondern verwies an den Vorsitzenden des Fußballkreises Rees/Bocholt.

„Das war eine Entscheidung des Fußballkreises. Wir haben erst einmal abgesagt, weiter können wir dazu noch nichts sagen“, meinte Peter Koch. Auch weitere Mitarbeiter des Fußballkreises wurden zum Stillschweigen angehalten. „Ich darf darüber keine Auskunft geben. Ich habe die Anweisung bekommen, nichts zu sagen“, so Christian Stanik, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses. Auf der Facebook-Seite hatte der HSC Berg zu dem Zeitpunkt längst den Grund angegeben. „Das morgige Spiel in Bislich wurde gerade abgesagt. Grund für die Absage ist, dass die Bislicher eine Ausbreitung des Coronaviruses befürchten“, heißt es dort. Für Peter Koch kein Grund, seine Einstellung zu ändern: „Was andere auf Facebook schreiben, interessiert mich nicht. Und ob das wahr ist, da wäre ich sehr vorsichtig.“