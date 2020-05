Erstes Training bei Zweitligist Blau-Weiß Dingden

„Volleyball spielen ist wie Fahrrad fahren – das verlernst du nicht komplett“, sagt Marinus Wouterse. Der Trainer des Zweitligisten BW Dingden durfte seine Damen nach akribischer Vorbereitung und einem von der Stadt Hamminkeln abgenommenem Hygienekonzept des Gesamtvereins nun erstmals wieder zum Training in die Halle am Mumbecker Bach bitten.

„Erstmal haben wir die Zeit genutzt, um vor der Halle viel zu reden“, so der Niederländer. „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir direkt komplett und alle auch wieder hochmotiviert waren. Das zeigt mir, dass wir vor der Pause gut dabei waren.“ Es fehlte lediglich Patricia Langhoff, die aber auch zur kommenden Saison nicht mehr dabei ist. Der Außenangreiferin sind der Aufwand und die weiten Auswärtsfahrten zu viel.

Training? „Erst einmal, dann zweimal, dann volle Pulle“

Zudem wurde die weitere Vorgehensweise in der Vorbereitung abgestimmt, denn die hat im Prinzip ja nun begonnen. Der anvisierte Starttermin der Meisterschaft ist der 12. September. „Wir werden im Juni einmal pro Woche in die Halle, wobei viele Mädchen jetzt auch mit Beachvolleyball beschäftigt sind", so Wouterse. „Im Juli werden wir dann zweimal pro Woche und im August dann volle Pulle trainieren und Testspiele und Turniere haben. Natürlich werden Spielerinnen zwischendurch auch mal Urlaub machen, aber das ist dann okay. Wir werden immer ausreichend Spielerinnen hier haben."

Verantwortungsvolles Verhalten

Zweitliga-Antrag des MTV Hildesheim abgelehnt - Gruppe mit 14 Mannschaften Auf der Zweitliga-Videokonferenz der Nord-Gruppe haben die Vereine gegen den Zweitliga-Antrag des MTV Hildesheim, Vierter der 3. Liga, gestimmt. Als 13. „reguläres“ Team kommt Fortuna Bonn dazu. Mit dem Stützpunktteam VCO Berlin, das nicht absteigen kann, sind es 14 Mannschaften in der Liga. „In den Begründungen gegen die Aufstockung ging es nicht darum, dass jemand etwas gegen Hildesheim oder generell eine größere Gruppe gehabt hätte“, erläutert BWD-Team-Manager Dirk Kappmeyer. „Man wollte sich in der aktuellen Situation aber die Flexibilität beim Spielplan bewahren, falls es doch nicht am 12. September losgehen kann oder in einer Stadt nicht gespielt werden darf. Da würden es zwei Spieltage mehr noch schwieriger machen, auf solche Dinge zu reagieren.“

Und wie war das Training? „Es gibt viele Übungen, die man machen kann. Und die Basic Skills verlernen Spielerinnen mit so einer guten Grundausbildung nicht“, so der Coach. „Das größte Problem war, die ganze Zeit anderthalb Meter Abstand zu halten. Aber wir hatten alle drei Drittel der Halle und haben zudem einige Spielerinnen dabei, die im Krankenhaus oder in der Physiotherapie arbeiten und sich mit den Corona-Schutzregeln sehr gut auskennen. Dieses gute, verantwortungsvolle Verhalten überträgt sich schnell auf die ganze Gruppe.“

Sehr gefreut haben sich über den Neustart natürlich auch die Spielerinnen: „Die eine oder andere hat man zwischendurch mal getroffen, aber eben nicht die ganze Mannschaft. Das hat gut getan“, so Maike Schmitz. „Und natürlich der Ball an der Hand! Viele haben schon draußen gebeacht, aber das ist dann doch noch etwas anderes als in der Halle.“

Zusammenreißen statt Abklatschen

Das schwierigste beim Training sei noch nicht einmal das Block-Verbot gewesen: „Natürlich ist das auch ein Automatismus im Spiel, aber wir haben in dem Sinne ja nicht gespielt, sondern Übungen gemacht“, so die Blau-Weiß-Spielführerin. „Viel ungewohnter war es, sich zwischendurch nicht abzuklatschen oder aufzuhelfen. Das gehört beim Volleyball einfach dazu. Da musste man sich schon zusammenreißen und drauf konzentrieren, um immer die Abstandsregeln einzuhalten.“

Im Heimatland des Blau-Weiß-Trainers, den Niederlanden, ist Hallensport übrigens noch komplett verboten. „Ich wohne in einem Grenzgebiet. Auf der einen Seite ist alles zu, anderthalb Kilometer weiter haben die Restaurants und Kneipen geöffnet. Das ist schon merkwürdig und sehr schwierig für die Wirtschaft“, so Wouterse. „Aber es ist ein gutes Zeichen, dass wir so langsam wieder loslegen können.“