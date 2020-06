Erwin Althoff schmeißt beim PSV Lackhausen die Brocken hin

Erwin Althoff hat keine Lust mehr. „Das war’s für mich“, sagt der Mann, der in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Landesliga-Spielzeit die Fußballerinnen des PSV Lackhausen gecoacht hat. Ursprünglich hatte der 59-Jährige vor, am Molkereiweg einen Vertrag für zwei weitere Jahre unterschreiben, doch jetzt will er nicht mehr. Althoff fühlt sich vom Verein schlecht behandelt und wirft den Verantwortlichen vor, sich grundsätzlich nicht vernünftig um die Belange der Frauenmannschaft zu kümmern. Deshalb wolle auch ein Großteil der Spielerinnen den Club verlassen.

„Eigentlich war abgesprochen, dass ich schon im Februar den neuen Vertrag unterschreiben soll. Den habe ich bis heute nicht gesehen. Außerdem gab es in den letzten Monaten auch nicht das vereinbarte Geld“, beklagt der scheidende Übungsleiter. Grundsätzlich wirft Althoff die Frage auf, ob der PSV überhaupt ein Interesse am Damenteam habe: „Die Mädels müssen wirklich alles selbst machen. Die kaufen sich die Bälle, bezahlen den Schiedsrichter und müssen den Unparteiischen in der Halbzeit sogar das Wasser bringen.“

Viel Eigenverantwortung

Der Weseler Abteilungsleiter Paul Fritz kann die heftige Kritik nicht wirklich verstehen: „Im Vertrag steht auch, dass die Übungsleiter für sechs Übungsstunden in der Woche entschädigt werden. Obwohl in der Krise gar nicht mehr trainiert wurde, haben alle Trainer immer noch die Hälfte bekommen. Im ganzen Mai hat Erwin Althoff dann dreimal 60 Minuten trainiert. Seinen neuen Vertrag hätte er auf jeden Fall auch erhalten.“ Grundsätzlich halte es der Verein so, dass alle Mannschaften viel Eigenverantwortung tragen und sich um Dinge kümmern müssten. Das gelte keineswegs nur für die Frauen. Der Sportliche Leiter Björn Assfelder, gleichzeitig Coach der ersten Herrenmannschaft, bestätigt diese Sichtweise: „Auch die Männer haben sich aus der Mannschaftskasse Bälle besorgt. Es ist bei uns auch nicht unüblich, dass sich die Teams selbst Klamotten kaufen, wenn sie dafür einen Sponsor finden“, sagt Assfelder.

„Offen für Gespräche“

Den Vorwurf, dass sich der Verein überhaupt nicht für die Frauen interessiere, kann Assfelder überhaupt nicht nachvollziehen: „Ich habe mir fast jedes Heimspiel angesehen, auch wenn ich die Zeit sicher auch gut mit der Familie hätte verbringen können. Natürlich kenne ich mich im Damenbereich nicht so gut aus, kann jetzt zum Beispiel nicht viel über potenzielle Verstärkungen sagen. Da ist dann schon der Trainer gefordert. Wir sind aber auf jeden Fall immer offen für Gespräche. Natürlich lässt sich nicht jeder Wunsch realisieren, aber das gilt genauso auch für die Männer.“

Eva-Maria Lohmeier (links) will sich im Guten von ihrem langjährigen Verein trennen. Foto: Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Für Paul Fritz zeugt es auch von Wertschätzung, dass man den Anstoßtermin für die Damen am Sonntag auf 12 Uhr gelegt habe, damit das Team auf dem Hauptplatz spielen könne. „Als Erwin Althoff im Sommer anfing und drei Trainingseinheiten in der Woche haben wollte, haben wir die Kapazitäten dazu auch geschaffen“, ergänzt Assfelder.

„Wenn Erwin Dampf ablassen will, dann soll er das tun. Wir als Mannschaft haben aber überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Weise mit dem PSV auf Kriegsfuß zu stehen“, sagt Spielführerin Eva-Maria Lohmeier. Dass tatsächlich viele Akteurinnen den Verein verlassen wollen, habe mit besagter Kritik des Übungsleiters nichts zu tun: „Da geht es vor allem um die Trainingsbeteiligung. Die Spielerinnen haben es einfach satt, dass dienstags immer nur acht oder neun Leute da sind. Sie wollen jetzt einmal etwas neues ausprobieren. Die 23-jährige Kapitänin selbst gehört auch dazu, möchte sich im Sommer nach bereits 15 Jahren im PSV-Trikot einem neuen Verein anschließen.

Trotz des nun drohenden Aderlasses wollen die Lackhausener auch in der kommenden Spielzeit eine Damenmannschaft an den Start bringen. Einen Nachfolger für Althoff habe er schon gefunden, sagt Paul Fritz. Und dank seiner guten Kontakte könne der neue Trainer wohl auch einige neue Spielerinnen an den Molkereiweg mitbringen. Aktuell bleibt wohl nicht mehr als eine knappe Elf aus dem Landesliga-Kader.