Ex-Schalker Trainer Seppo Eichkorn mit Tipp für die Profis

Am vergangenen Mittwochabend knallten im Hause Zens die Sektkorken – zumindest im übertragenen Sinne. Die Begeisterung bei Ludger und Gina Zens war groß, und sie hatte einen guten Grund. Noch am Nachmittag kam seitens der Landesregierung die offizielle Verlautbarung, dass ab dem heutigen Montag mit dem Radsport in Kleingruppen wieder begonnen werden darf. Diese Lockerungen der Corona-Verordnungen und eine entsprechende Übergangsregelung des Bundes deutscher Radfahrer für die Wiederaufnahme eines Trainings- und Wettkampfbetriebes für alle Radsportdisziplinen war die Nachricht, auf die die Eheleute gemeinsam mit rund 50 weiteren Radsport-Enthusiasten in und um Schermbeck sehnsüchtig gehofft hatten. „Der Jubel war gewaltig an diesem Tag”, erinnert sich Zens. „Weil wir so lange darauf gewartet haben, haben wir erst einmal ein Bierchen getrunken.”

Seit Mitte März – also seit fast zwei Monaten – hielten sich die Freizeitsportler der Radsportgemeinschaft „Zens & Friends” zurück. Sie verzichteten vor allem auf die allwöchentliche Gruppenfahrt am Mittwoch, bei der mehr als ein Dutzend Pedaleure von 15 bis 65 Jahren in unterschiedlichsten Leistungskategorien – von Race bis Cappuccino (gemäßigte Gruppe) – auf ihren Mountainbikes durch den Schermbecker Wald jagen. Zens, nicht nur Fahrrad-Händler mit großer Werkstatt, sondern selbst passionierter Radsportler auf der Straße und im Gelände, ging in dieser Zeit dabei stets mit gutem Beispiel voran. „Maximal zu zweit waren wir in den vergangenen Wochen unterwegs”, sagt er. „Das war okay, aber natürlich fehlt einem das Teamgefühl.”

Mit virtuellen Wettkämpfen die Zeit überbrückt

Stattdessen maß man sich in virtuellen Wettkämpfen. Dank digitaler Ortungssysteme wurden entsprechende Rundkurse im „Schermbeck Forrest”, so Zens, abgefahren, und die Resultate sekundengenau im Netz hochgeladen. Für die Mitglieder des Radsportteams „Zens & Friends”, das bereits im zwölften Jahr existiert, war das die einzige Möglichkeit eine Konkurrenz zu simulieren. Weder intern noch irgendwo sonst in Deutschland fanden und finden aktuell Wettkämpfe statt. Mindestens bis Ende August ist alles abgesagt. „Das betrifft mehr als 20 Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen wollten”, sagt Zens. „Klar, dass im Training die Hardcore-Motivation fehlt. Man fährt dann eben ein wenig vor sich hin.”

Auf den Startschuss zu ihren Gruppenfahrten warten die Mountainbiker von „Zens & Friends“, hier beim 24-Stunden-Rennen in Duisburg, sehnsüchtig: Am Mittwoch sind die Sportler zumindest in Kleingruppen wieder gemeinsam unterwegs Foto: STEFAN AREND/FFS

Das wird sicher auch noch länger so bleiben. Doch zumindest wird das Gruppengefühl zurückkehren. „Wir haben einst eine Einzelsportart zur Mannschaftssportart gemacht, und Corona hat es wieder zu einer Einzelsportart geführt”, sagt Zens. „Und das gefiel keinem.” Das zeige aber, sagt er, die herausragende Stellung dieses Sports in Schermbeck. Es war schon ein wenig „spooky”, wenn einzelne Mitglieder dieser Gruppe von ihren Trainingsfahrten am frühen Morgen Fotos vom vereisten Wald in die WhatsApp-Gruppe schickten.

Seppo Eichkorn, einst Trainer und Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und heute prominentes Mitglied von „Zens & Friends”, schlug sogar vor, die wegen Corona pausierenden Kicker des Klubs mit verschärften Radeinheiten fit zu halten. „Aber wir hatten Sorge, dass die das keine halbe Stunde durchhalten”, so Zens.

Am kommenden Mittwoch nun hat der Spuk ein Ende. Dann treffen sich die Mountainbiker endlich wieder gemeinsam. Gefahren wird dennoch erst einmal nur in erlaubten Kleingruppen. Die Vorfreude auf diesen „Welcome-back-Abend” ist groß. „Das anschließende Bier, das wir dann gemeinsam trinken, kommt allerdings nach wie vor aus der Dose”, sagt Zens angesichts der weitgehend noch geschlossenen Gastronomie in Schermbeck. „Und natürlich mit dem vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter.”