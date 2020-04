Getrübte Vorfreude trotz Kunstrasen beim Weseler Spielverein

Seit der Eröffnung der Sportanlage in der Weseler Aue im Jahre 1990 haben die Fußballer den ersten sich bietenden Platz am liebsten links liegen gelassen. Kein Wunder, dort wartete die Asche. Die Kicker des Weseler Spielvereins sind aus den Kabinen heraus lieber direkt weiter geradeaus ins Stadion, wo der Ball auf dem Rasen rollte.

Wann Fußball spielen überhaupt wieder erlaubt sein wird, steht noch nicht fest. Aber klar ist: Zukünftig dürften sich die Spielverein-Spieler freuen, nach dem Umziehen direkt links abzubiegen. Denn der Tennenplatz hat ausgedient und wird in den nächsten zwei bis drei Monaten durch einen Kunstrasen ersetzt.

Erstes Gespräch vor wenigen Tagen

Trotzdem hält sich die Begeisterung bei den Verantwortlichen des WSV derzeit in Grenzen. Der Grund: „Wir hätten uns gewünscht, dass man uns bei der Planung mit ins Boot holt“, so Frank Schüring, 2. Vorsitzender des Klubs.

Lokalsport Flutlicht? „LED keine eierlegende Wollmilchsau“ Erneuert werden auf dem bald ehemaligen Ascheplatz auch die Lampenkästen samt Leuchtmittel der Flutlichter. Zum Einsatz kommt weiterhin Halogen. „Allerdings der neusten Generation. Das ist mit den derzeitig montierten Strahlern nicht zu vergleichen. Für die gibt es zudem überhaupt keine Ersatzteile mehr“, so Heinz-Georg Oberender von der ASG Wesel. „LED ist keine eierlegende Wollmilchsau. Es wäre erheblich teurer geworden, die Beleuchtung bei der angestrebten Helligkeit komplett auf LED umzustellen und diese Kosten wären auch durch die niedrigeren Betriebskosten nicht wieder reingeholt worden.“

„Trotz frühzeitiger Anfragen ist da seitens der Stadt nichts passiert. Erst letzten Freitag gab es das erste Gespräch. Und dort sind dann direkt Sachen besprochen und geklärt worden, die die Stadt schnell eingesehen hat, die aber ohne unsere Ideen nicht umgesetzt worden wären“, so Schüring. „Wir stecken viel Zeit und Herzblut in den Verein, leisten einen meiner Meinung nach sehr wichtigen Dienst für die Gesellschaft, sind aber Ehrenamtler. Die Profis sollten eigentlich im Rathaus sitzen.“

„Die Tore wären einfach weggeschmissen worden“

Den Jugend-Kiosk hätte der Spielverein im Zuge der Baumaßnahmen gerne mit einem Wasseranschluss ausgestattet. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Als Beispiele nennt er Aussparungen im Stankett, damit die Jugend-Tore seitlich vom Spielfeld gerollt werden können, oder auch den Umstand, dass die noch recht neuen Tore vom Ascheplatz nun die ziemlich verrosteten Gehäuse auf dem Rasen ersetzen. „Ohne unseren Hinweis wären die Tore einfach weggeschmissen worden. Zudem hätte man direkt eine Wasserleitung zu unserem Jugend-Kiosk planen können. Das wäre wirklich wichtig gewesen“, sagt Schüring.

„Viele Leute werden sagen: Der Spielverein soll doch froh sein, dass er überhaupt einen Kunstrasen bekommt“, ergänzt Thomas Rauer. „Das sind wir auch. Aber trotzdem wollen wir nicht nur ein gutes, sondern bei so einer Gelegenheit für so eine Premium-Anlage und Aushängeschild der Stadt natürlich das bestmögliche Ergebnis für beide Seiten“, erläutert der Schatzmeister des Weseler Spielvereins. „Ich arbeite selbst in der Verwaltung einer Stadt und kann nur sagen: Es ist ein Unding, dass wir als im Auestadion ansässiger Verein bis jetzt noch keinen Einblick in die Planunterlagen hatten, nicht einmal in abgespeckter Form.“

„Mit einem Kunstrasen alleine ist es nicht getan“

Rauer weiter: „Mit einem Kunstrasen alleine ist es nicht getan, da gehören viele Dinge im Umfeld bedacht. Die Bäume in unmittelbarer Nähe zum Platz hätten gefällt oder zumindest bereits beschnitten werden müssen. Denn Naturmaterial ist aufwendig, regelmäßig und damit auch kostenintensiv von einem Kunstrasen zu entfernen.“

Nächster Punkt wäre die Drainage: „Erst hieß es, der Platz würde 600.000 Euro kosten und die Drainage wäre noch in Ordnung. Jetzt muss die Drainage wohl doch gemacht werden und durch die zusätzlichen Kosten von 100.000 Euro steht kein Geld mehr für Maßnahmen zur Verfügung, die man am besten jetzt gleich hätte mit erledigen könnte“, so Rauer. „Da fragen wir uns schon: Was ist da in den Planungen schief gelaufen?“

Komplette Umzäunung nötig?

Und der Spielverein führt noch einen weiteren Diskussionspunkt ins Feld: die Zugänglichkeit. „So ein Platz muss penibel gepflegt und eigentlich auch eingezäunt werden. Wenn es irgendwann nach Corona am Auesee wieder voll ist und die Leute wissen, dass sich dort ein Kunstrasen befindet, werden sie über die niedrigen Zäune klettern“, so Rauer. „Wenn sie sich nicht durch die offenen Tore tagsüber ohnehin schon eingeladen fühlen, auf den Platz zu gehen. Die Folgen, wenn das mit den falschen Schuhen passiert oder dort noch andere Dinge angestellt werden, können richtig teuer werden.“

Stadt-Teamleiter Jordans kann Schärfe der Kritik nicht nachvollziehen

Seitens der Stadt kann Alexander Jordans die Schärfe der Kritik nicht nachvollziehen: „Es war doch klar, dass es noch offene Fragen rund um den Platz geben wird. Wir hatten am Freitag ein sehr konstruktives Gespräch, in dem viele Fragen aber auch schon beantwortet werden konnten“, so der neue Teamleiter des Fachbereichs Schule und Sport der Stadt. „Es wurde ein Fahrplan vereinbart und Mitte Mai treffen wir uns wieder, um Antworten für weitere Fragen zu besprechen.“

Jordans weiter: „Es ging doch in erster Linie darum, dass der Kunstrasen schnell ausgeschrieben und gebaut wird, auch im Hinblick auf die geplanten Feierlichkeiten zum 110. Jubiläum des Vereins. Denn natürlich bekommen wir auch mit, was beim WSV alles passiert und wissen das schon zu schätzen.“

Der Vertreter der Stadt abschließend: „Was man im Umfeld des eigentlichen Spielfeldes und was der Verein mit Muskelhypothek, die er für den Platz ja gar nicht aufbringen muss, noch leisten kann, das können wir in Ruhe beim nächsten Treffen besprechen.“