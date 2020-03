Hamminkelner SV fliegt mit einer 1:5-Klatsche aus dem Pokal

Am Niederrhein. In der vierten Kreispokalrunde ist Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV nicht mehr dabei, 1:5 beim SC 26 Bocholt. TuS Drevenack siegte mit 1:0.

Die Fußball-Pokalrunde auf Verbandsebene findet definitiv ohne den Bezirksligisten Hamminkelner SV statt. Als Gast des Klassenkontrahenten SC 26 Bocholt zog der HSV am Donnerstagabend in der dritten Runde auf Kreisebene mit 1:5 (1:2) den Kürzeren. „Heute war das ein Klassenunterschied, die waren uns in allen Belangen überlegen“, räumte Hamminkelns Trainer Michael Tyrann nach dem Schlusspfiff ein.

Schon zu Beginn hatte sich der Gast im Tiefschlaf befunden. Zwei Ecken mit anschließenden Kopfbällen brachten die Hausherren mit 2:0 in Front (4./7.). Und es ging torreich weiter: Marius Laub verkürzte bereits nach elf Minuten auf 1:2. Kurz darauf musste Maximos Fachantidis mit Hüftproblemen raus, später sollte es auch noch Lars Klein-Hitpaß mit einer Knieblessur erwischen (55.).

„Einfach ein gebrauchter Tag“, fasste Michael Tyrann zusammen. Nach der Seitenwechsel erhöhte der Tabellen-15. auf 5:1 (53./64., FE/71.). „Danach haben die den Ball und uns laufen lassen“, so der HSV-Coach. Nur Tom Wirtz besaß noch die Chance auf Ergebniskosmetik (85.). „Ich bin maßlos enttäuscht, das war einfach zu wenig“, meinte der Hamminkelner Übungsleiter.

TuS Drevenack siegt ganz spät bei Rheingold

Die TuS Drevenack ist hingegen in die vierte Pokalrunde eingezogen. Praktisch mit der letzten Aktion verhinderte Marcel Wierzbicki die Verlängerung im B-Liga-Duell beim VfB Rheingold Emmerich und sicherte seiner Elf den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg. Dabei war der Treffer auch noch ein wenig glücklich zustande gekommen. Die eigentlich verunglückte Flanke des 25-Jährigen sprang noch mal auf und senkte sich über den Emmericher Schlussmann in die lange Ecke.

„Von den Chancen her geht der Erfolg in Ordnung“, stellte TuS-Trainer Michael Skaletz fest. Er hatte besonders in der ersten halben Stunde „eine richtig starke Leistung“ seiner Mannschaft gesehen. „Aber wir haben vergessen, uns in der Phase zu belohnen.“ Der Grund dafür sei gewesen, dass letztlich zu umständlich agiert wurde. Im Verlauf der 90 Minuten sei die Begegnung dann immer mehr „zu einer reinen Willensgeschichte für uns“ geworden. Und der Wille reichte zu einem Last-Minute-Treffer. „Durch so ein Tor und so spät ist das natürlich auch etwas glücklich“, meinte Michael Skaletz.

Frühzeitig am Donnerstag wurde die Partie des A-Ligisten SV Brünen beim Klassenkontrahenten GSV Suderwick abgesagt, da der Rasenplatz gesperrt war. „Wir hatten angeboten, bei uns zu spielen, aber das wollte Suderwick nicht“, erzählte Trainer Aycin Özbek.