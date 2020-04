Hamminkelner SV sagt wegen Corona den Citylauf frühzeitig ab

Als eines der Ergebnisse kam bei der Videokonferenz der Bundesregierung mit den Länderchefs heraus, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden dürfen. Auch wenn es noch keine Definition für Großveranstaltungen gibt, für Thomas Wingerath war dies der letzte Mosaikstein. Der Leichtathletik-Abteilungsleiter des Hamminkelner SV sagt nun frühzeitig den für den 30. August geplanten 42. Citylauf ab. „Es ist natürlich wahnsinnig schade, dass der Lauf ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstags des HSV nicht ausgetragen werden kann“, sagt Wingerath.

Ausschlaggebend für die Absage sind die vielen freiwilligen Helfer, ohne die auch beim HSV eine derartige Veranstaltung nicht zu stemmen ist. „Wir haben eine viel zu große Verantwortung und Fürsorgepflicht besonders für unsere älteren Helfer. Ich kann doch durch den Citylauf niemanden in Gefahr bringen“, sagt der Abteilungsleiter. Deshalb hätte er das Event auch unabhängig von der Entscheidung der Politik oder einer Definition der Großveranstaltung erst ab über 5000 Menschen abgesagt. Zudem kommt für den 53-Jährigen keine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr infrage. Schließlich werde es auch dann noch keinen Impfstoff gegen das Virus geben.

Anmeldeportal noch nicht freigeschaltet

Die Anmeldemöglichkeiten für den Citylauf, zu dem im vergangenen Jahr mehr als 1300 Athleten gekommen waren, hatten die HSV-Verantwortlichen bewusst noch nicht freigeschaltet. Denn exakt zu dem Zeitpunkt, als dies ursprünglich geplant war, traten die ersten Coronavirus-Infektionen auf. Und die Pandemie nahm bekanntlich einen Verlauf, der nun dazu führt dass die Reißleine gezogen wird. „Distanz und Abstandsregelung sind gerade für unsere Veranstaltung nicht machbar“, so der Leichtathletik-Abteilungsleiter.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Thomas Wingerath in die Organisation mit eingebunden beziehungsweise federführend. In den vergangenen Wochen wurde er mit ganz neuen Aspekten konfrontiert. „In den vergangenen Jahren haben wir immer überlegt, was können wir besser machen. Diesmal ging es erstmalig in der Geschichte des Citylaufs darum, ob wir ihn überhaupt machen können“, so Wingerath. Die Verantwortlichen um ein in weiten Teilen neues Organisationsteam haben sich dagegen entschieden. „Ich weiß, dass diese Absage für viele, die bereits Arbeit in die Organisation gesteckt haben, sehr hart ist“, sagt Wingerath. Unter seiner Regie hofft er nun auf die 42. Auflage im kommenden Jahr. (R. P.)