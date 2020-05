Hans-Jürgen Rohkämper lüftet das Geheimnis frühestens 2021

Die Aufdeckung des letzten Geheimnisses wird noch ein wenig warten müssen. Zumindest für Hans-Jürgen Rohkämper. Der 52-jährige Schermbecker ist das, was man einen Ultraläufer nennt. Und als solcher hatte er sich vorgenommen, sich jenem Sechs-Tage-Lauf in Bhutan zu stellen, der den magischen Namen „The last secret” trägt. In sechs Etappen wäre es dabei über insgesamt 200 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmetern durch den Himalaya gegangen.

Auf diese Herausforderung wird der Langstrecken-Enthusiast – zumindest in diesem Jahr – verzichten müssen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie existieren weiterhin Einreisebeschränkungen für Bhutan, aber auch für Indien als Flugtransferland. „Das ist schon eine Riesenenttäuschung”, sagt Rohkämper. „Auch wenn die Absage Ende April nicht mehr wirklich überraschend kam, bin ich natürlich sehr traurig darüber.”

Viel Zeit und vor allem viel Engagement hatte der Athlet, der hauptberuflich als Controller der Stadt Mülheim arbeitet, schon in dieses Unterfangen investiert, ehe der Wiesbadener Veranstalter namens „Global Limits” die 40 Starter aus aller Welt von der Absage in Kenntnis setzen musste. Rohkämper befand sich in der achten von insgesamt zwölf speziell auf diesen Wettkampf ausgerichteten, äußerst aufwendigen Trainingswochen mit Laufumfängen von weit mehr als 100 Kilometer pro Woche. „Meine Form war entsprechend gut”, sagt er. „Allerdings hatte ich schon länger einen Plan B in der Tasche, der die Enttäuschung über die Absage abmildern soll.”

Schon am vergangenen Wochenende startete Rohkämper beim virtuellen Volkslauf des SV Schermbeck, wobei er über die fünf Kilometer in 19:15 Minuten Siebter, über die zehn Kilometer in 39:43 Gesamt-Sechster wurde. Und auch ohne Wettbewerb bewältigte er am Samstag vor einer Woche die Strecke des Bilstein-Ultramarathons (ca. 60 Kilometer mit 1500 Höhenmetern) im Alleingang, wo er 2017 noch den 49. Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegt hatte.

Seinen Bhutan-Trainingsplan will Hans-Jürgen Rohkämper in jedem Fall noch bis Ende Mai durchziehen. Und dann auf das nächste Jahr hoffen, um einen neuen Anlauf für „The last secret” zu nehmen. „Aufgeschoben”, sagt er, „ist schließlich nicht aufgehoben.”