HSG Wesel hofft am Samstag auf einen Befreiungsschlag

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel könnten am Wochenende zum großen Befreiungsschlag ausholen. Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt das Team von Trainer Jan Mittelsdorf die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof und möchte mit einem Heimsieg einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib machen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf komfortable sieben Zähler ausbauen.

Zudem streben Trainer und Akteure dabei den Ausbau der Miniserie von 5:1-Zählern an. Seit drei Spielen sind die Weseler Handballer bereits ohne Niederlage, womit sie sich in der Tabelle bis auf den siebten Rang vorgeschoben haben. „Unsere Erwartungshaltung ist klar, wir wollen die beiden Punkte”, sagt auch der Coach der HSG. „Wenn wir unsere Leistung abrufen wie zuletzt und alles das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, dann gehe ich davon aus, dass wir gewinnen.”

Spoo-Brüder fallen bei den Adlern wohl aus

Allerdings bereitet die personelle Situation dem Trainer ein wenig Kopfzerbrechen, weil insgesamt erneut drei Ausfälle zu beklagen sind. Daniel Hojan und Justin Rotte sind beruflich bedingt nicht dabei, Kreisläufer Michael Steffens plagt derzeit ein grippaler Infekt. Ungewiss ist zudem auch noch der Einsatz von Daniel Weber, der nach wie vor an einer Fußverletzung laboriert. „Das macht es derzeit schwer, einen Plan für die kommende Begegnung zu machen”, so Mitteldorf. „Aber da müssen wir nun durch und uns mit der Situation arrangieren. Andererseits trifft das ja nicht nur uns. Der Konkurrenz geht es ähnlich.”

Die Deckung als Schlüssel zum Erfolg der HSG

Die Weseler haben gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Schon im Hinspiel, als der Kader deutlich kleiner war, bestanden die Weseler die Prüfung in Königshof mit Bravour und gewannen mit 26:24. Zudem werden ziemlich sicher bei den Adlern die Spoo-Brüder Alexander und Thorsten verletzungsbedingt ausfallen. Beide sind enorm wichtig für das Angriffsspiel der Gäste, abzulesen daran, dass ohne die beiden die vier letzten Ligaspiele allesamt verloren gingen – wenn auch zum Teil nur sehr knapp.

„Mit ihrer Mischung aus jungen Spielern und Oberliga-erfahrenen Akteuren sind die Königshofer derzeit in einer Findungsphase”, sagt Mittelsdorf. „Dennoch geht es für uns darum, nicht wieder so viele klare Chancen im Angriff liegen zu lassen.”

Immerhin kann sich die HSG aktuell auf eine starke Deckung verlassen. Genau dort sollte auch der Schlüssel zum Erfolg zu suchen sein, um am Samstag beide Zähler in Wesel zu behalten. Die Belohnung wäre ein weitgehend stressfreies letztes Saisondrittel für Mittelsdorf und sein Team, auch wenn der Coach daran noch nicht glauben will. „Wir sollten schon mindestens noch vier Punkte holen”, sagt er, „damit wir auch mit einer möglichen Relegation nichts mehr zu tun haben werden”.