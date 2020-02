Wesel. So hatte sich Verbandsligist HSG Wesel den Auftritt beim SV Neukirchen nicht vorgestellt. Am Ende mussten die Weseler über Punkt glücklich sein.

HSG Wesel statt des Befreiungsschlags mit glücklichem Remis

Der Befreiungsschlag blieb aus. Statt des erhofften zweiten Sieges in Folge und dem damit verbundenen Riesenschritt in Sachen Nicht-Abstieg mussten sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel am Samstagabend mit einem am Ende sogar glücklichen Teilerfolg zufrieden geben. Im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten SV Neukirchen langte es für das Team von Trainer Jan Mittelsdorf vor allem wegen einer aus Weseler Sicht enttäuschenden zweiten Halbzeit lediglich zu einem 24:24 (10:14)-Unentschieden.

Dabei rettete den Gästen erst ein starker Schlussspurt zumindest den noch einen Punkt. „Das war insgesamt keine gute Vorstellung meiner Mannschaft”, sagte ein mäßig begeisterter HSG-Coach nach dem Spielende. „Nach den letzten Auftritten hätte ich eine solch durchwachsene Leistung nicht mehr für möglich gehalten.”

Favoritenrolle nur in den letzten zehn Minuten

Trotz früher 3:1-Führung der Gäste kehrte schon gleich in der Anfangsphase viel Unruhe in das Spiel der Weseler Handballer ein. Die Begegnung blieb spannend, weil die Neukirchener auch überraschend gut dagegen hielten und bis zur 19. Spielminute ein Unentschieden verteidigen konnten (8:8). Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte machte sich der Favorit dann wie erwartet auf und davon.

Bis zum Seitenwechsel warf die HSG eine deutliche 14:10-Führung heraus. Die Begegnung schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt die Weichen für den Erfolg gestellt, so glaubten wir”, sagte Mittelsdorf. „Im Grunde haben wir es bis dahin sogar versäumt, uns noch weiter davonzustehlen.”

HSG Wesel findet überhaupt nicht mehr ins Spiel

Und genau das rächte sich im zweiten Durchgang. Die HSG fand nach der Pause nicht mehr zu ihrem Spiel und ließ zu allem Überfluss zahlreiche Großchancen aus. In der Folge kamen die Neukirchener zurück in die Begegnung und benötigten ganze elfeinhalb Minuten, um wieder auf Unentschieden zu stellen (18:18/42.). Je häufiger die Angriffe der Gäste mit technischen Fehlern oder verpassten Torwurfgelegenheiten endeten, umso fahriger wurde das Mittelsdorf-Team auch in seinen Aktionen. „Wir haben uns unerklärlicherweise komplett aus der Ruhe bringen lassen”, resümierte der HSG-Trainer. „Mehr als 15 Hundertprozentige auszulassen, geht gar nicht.”

Die Hausherren nutzten den schwachen Auftritt der Weseler und schnupperten plötzlich an der Überraschung. Als rund dreieinhalb Minuten vor dem Ende der SVN mit 24:21 führte, schien die Partie zugunsten des Außenseiters gelaufen zu sein. „Wir haben überhastet abgeschlossen und teilweise kopflos agiert”, so Mittelsdorf. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr an einen Punktgewinn geglaubt.” Doch in der Schlussphase zeigte Neukirchen nach zwei Roten Karten Nerven und die Gäste aus Wesel kamen zum glücklichen 24:24-Ausgleich.

HSG: Baatz, Hünting; Müngersdorf (1), Borowski (1), Hoffmann (1), Rotte (2), Daniel Weber (7/3), Popovic, Hermann (1), Rippin, Dominik Weber (7), Jacobi (4), Kulinski, Agorku.