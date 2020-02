Wesel. Handball-Verbandsligist HSG Wesel will den Schwung, den der Sieg gegen Grefrath gebracht hat, in die Partie gegen den SV Neukirchen mitnehmen.

HSG Wesel: Understatement vor dem Spiel in Neukirchen

Nach dem ebenso überzeugenden wir deutlichen Heimsieg gegen die Turnerschaft Grefrath (32:23) wollen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel ein weiteres Erfolgserlebnis folgen lassen. Am Samstagabend (18 Uhr) gastiert das Team von Trainer Jan Mittelsdorf beim SV Neukirchen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Chancen für den zweiten Sieg in Serie gut stehen: Die Gastgeber belegen lediglich den drittletzten Platz und stecken mit sieben Zählern mitten im Abstiegskampf. Das Ziel ist also klar: Mit einem doppelten Punktgewinn wollen die Weseler einen weiteren großen Schritt heraus aus der Abstiegszone machen. „Auch wenn wir das Hinspiel deutlich gewinnen konnten, mag ich die Favoritenrolle nicht so gern”, sagt der HSG-Coach. „Wir wollen gewinnen, aber dazu müssen wir uns schon richtig strecken.”

Den Schwung mitnehmen

Das klingt nach Understatement, doch Mittelsdorf weiß, dass man beim SVN in den vergangenen Wochen massiv nachgebessert hat. Vor allem im rechten Rückraum verfügen die Neukirchener mit Philipp Peich über hohe individuelle Qualität. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gastgeber, ist ein Allrounder und kann sowohl auf den beiden Halbpositionen als auch im zentralen Rückraum spielen. Auch belegen die Ergebnisse der vergangenen Spiele den Formanstieg der Hausherren. „Das spricht für eine Formverbesserung unseres Gegners”, so der Trainer der Weseler. „Zudem müssen wir höllisch aufpassen, weil die Neukirchener im Kampf um den Klassenverbleib noch lange nicht durch sind. Das wird kein Pflichtsieg.”

Dass Mittelsdorf dennoch gute Gründe hat, der Begegnung optimistisch entgegenzusehen, liegt nicht nur daran, dass die HSG im Winter personell nachgebessert hat. Aktuell bildet sich die personelle Maßnahme auch in Form und Ergebnis ab. Das Team liegt nach dem jüngsten Erfolg mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zum gesicherten Mittelfeld. „Diesen Schwung der letzten Spiele müssen wir unbedingt mitnehmen”, sagt der Trainer. „Wir müssen erneut das umsetzten, was in der vergangenen Woche richtig war.”

Dazu gehören vor allem die konsequente Arbeit in der Deckung und das daraus resultierende Umschaltspiel. Dazu gehört aber auch, dass das Spiel der HSG mehr Konstanz gewinnt. Und natürlich wird sich die Weseler Abwehr auf den überragenden Mann im SVN-Rückraum einstellen müssen. „Da werden wir adäquate Lösungen finden, um ihm die Lust am Handball zu verleiden”, sagt Mittelsdorf. „Wir werden 110 Prozent geben müssen, um zu bestehen.” Er weiß aber auch: „Gewinnen wir diese beiden Punkte, werden wir wohl mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.”