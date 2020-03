HSG Wesel verliert das Endspiel um den Klassenerhalt

Am Niederrhein. Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Wesel haben ihr Endspiel um den Klassenerhalt gegen den TV Voerde verloren. Auch BWD und SVS unterlagen.

Für die Handballerinnen der HSG Wesel hat sich das Thema Bezirksliga am 15. Spieltag praktisch erledigt. „Es ist utopisch noch an den Klassenerhalt zu glauben“, räumte auch Wesels Spielerin Helen Esser nach dem 25:33 (18:14) im Kellerduell des punktlosen Schlusslichts gegen den nun auf sechs Punkte enteilten TV Voerde ein.

Zumindest bis zur Pause hatte es nach den ersten Zählern für den Weseler Aufsteiger ausgesehen. „In der ersten Halbzeit war die Leistung richtig gut, aber anscheinend hatten wir damit das Pulver verschossen“, so Esser. Nach dem Seitenwechsel hieß es schnell 18:20 (37.). Endgültig abgesetzt hatte sich der Gast nach 52 Minuten (27:22).

HSG: Schade, Terfurth; Steinkamp (6), Korczak (2), Glaser, Esser (9/4), Seidler (1), Hasenkamp (2), Panek (5), Gaede.

SV Schermbeck bietet dem Spitzenreiter Paroli

Eine starke Vorstellung lieferte der SV Schermbeck gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Lintfort II ab. Die Gäste agierten durchgängig auf Augenhöhe, zogen am Ende nur mit 24:27 (13:16) den Kürzeren. „Ich war hochzufrieden mit der Vorstellung“, sagte Trainer Andreas Maile. Allein beim 2:2 (5.) reichte es zu einem Gleichstand, aber die Schermbeckerinnen blieben über die gesamten 60 Minuten in Schlagdistanz. Auch nach 44 Minuten ging es mit 21:22 noch eng zu. „Das war mit das beste Spiel, das wir nicht nur in dieser Saison geboten haben“, lobte der Coach.

SVS: Latzel, Jansen; Schmücker, Reuter, Maile (2), Kantert (4), Neuenhoff, Kötter (1), Schulte-Bocholt (6), Kölking (4), Grömping (5), Heidermann (2).

Die dritte Niederlage in Folge kassierte BW Dingden. Diesmal musste sich das Team von Trainer Tobias Weidemann der HSG Hiesfeld/Aldenrade III mit 21:24 (7:13) geschlagen geben. „Das Spiel haben wir definitiv in der ersten Halbzeit verloren, in der wir gefühlt überhaupt keinen Angriff hatten“, so der Coach. Nach der Pause lief es besser, aber näher als auf zwei Treffer (14:16/43. und 21:23/59.) kam BWD nicht mehr heran. (R. P.)

BWD: Ostendorf, Leszinski; Bußkamp (6), Loskamp, Ratering (2), Volmering, Koopmann, Geuting (5), Dienberg (1), Wittich, Schmidt (2/2), Leiting (2/1), Stenert (3).