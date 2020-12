Im Würgegriff von Corona und Meister trotz Rückzugs

Der zweite Teil des Jahresrückblicks steht im Zeichen des Lockdowns. Doch überraschende Trennungen und Rückzüge gibt es außerdem noch.

Die westdeutsche Volleyball- und die Tischtennis-Saison werden abgebrochen, dies beschließen die Verbände im April wegen der Coronavirus-Pandemie. Damit steht GW Flüren als Aufsteiger in die Tischtennis-Verbandsliga fest, der Weseler TV bleibt nach seinem stattgegebenen Antrag Landesligist und der SV Schermbeck steigt in die Bezirksliga auf.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten gibt Johannes Dickmann das Ruder aus der Hand. In der so erfolgreichen Volleyball-Abteilung von BW Dingden übernimmt ab dem 1. Juli Karina Bomers die Leitung

Der Leichtathletik-Verband Nordrhein setzt alle Wettkämpfe bis zum 15. Juli aus, auch der Moonlightlauf der Lauffreunde HADI Wesel findet nicht statt.

Fußball pausiert, aber Trainer wird gefeuert

Der Handball-Verband Niederrhein bricht die Saison ab, Absteiger wird es nicht geben, die Aufsteiger werden nach einer Quotientenregel errechnet.

Weitere Themen Als Corona auf den Sport zunächst noch kaum Einfluss nimmt

Der Hamminkelner SV sorgt frühzeitig für Klarheit: Der 42. Citylauf am 30. August wird wegen der Coronakrise abgesagt. Auch der 24. Dreiwiesellauf des Weseler TV, der Volkslauf des SV Schermbeck und der Abendlauf der TuS Drevenack im Juli werden nicht ausgetragen.

Es wird zwar nicht gekickt, aber ein Verein trennt sich trotzdem vom Trainer. Der B-Ligist TuS Drevenack feuert Michael Skaletz nach gut zweieinhalb Jahren. Wenig später hat die TuS eine Nachfolge-Lösung parat: Tihomir Borojevic, früher auch schon mal Übungsleiter bei GW Flüren, sitzt in der neue Spielzeit in Drevenack auf der Bank.

BV Wesel RW verabschiedet sich als Zweitliga-Meister

Bei den Reitsportlern würde die Freiluft-Saison so langsam richtig Fahrt aufnehmen, aber auch hier macht das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.

Der BV Wesel RW ist endgültig Meister der 2. Badminton-Bundesliga, da die Saison abgebrochen wird. Nach dem freiwilligen Rückzug der Weseler bleibt Ella Diehl aber zweitklassig, sie wechselt zum TV Refrath II.

Das passiert im Mai

Der Fußball- und Landesverband Westfalen (FLVW), dem der SV Schermbeck und TuS Gahlen angehören, folgt dem Votum der Vereine und bricht die Saison 2019/20 ab. Am Niederrhein spricht sich auch der Fußballkreis Rees/Bocholt für den Abbruch der Spielzeit aus. Wie die Saison gewertet wird und wie es mit der Einteilung der Klassen aussieht, dies soll später beschlossen werden. Der FLVW verzichtet auf Absteiger, lässt aber Aufsteiger zu. Hier profitiert der nach der Quotientenregel Beste zum Zeitpunkt des Abbruchs, sowie der Herbstmeister – sollte dieser mit dem erstgenannten Team nicht identisch sein.

Assfelder bleibt beim PSV, Albustin zu BWD

Björn Assfelder bleibt Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen. Der 37-Jährige geht im Sommer am Molkereiweg in seine bereits sechste Saison. Die Aufsetzung des Vertrags hat wegen der Coronakrise ein wenig länger gedauert.

Verstärkung erhält Dirk Juch beim Lokalrivalen BW Dingden. Die Blau-Weißen holen Thorsten Albustin, den ehemaligen Coach des Bezirksligisten Hamminkelner SV, als neuen Torwarttrainer. Dabei kümmert sich der Ex-Profi um alle Keeper in Reihen der Dingdener Mannschaften.

Lockerungen für Sportler im Lockdown

Die Politik hat Lockerungen für den Amateursport verfügt, entsprechend der Coronaschutzverordnung darf ohne Körperkontakt beispielsweise bei den Fußballern wieder trainiert werden. Viele Vereine am Niederrhein sehen dies aber noch skeptisch, wollen auch die endgültiuge Entscheidung in Sachen Saisonabbruch oder doch Fortsetzung abwarten. Auch in anderen Sportarten wird der komplette Lockdown aufgehoben.

Mit der überwältigenden Mehrheit von 93 Prozent stimmen die Vereine im Fußballverband Niederrhein dem Saisonabbruch zu. Wie gewertet wird, da müssen sich die Klubs noch gedulden. Am Ende wird auf den Abstieg verzichtet, für den Aufstieg wird die Quotientenregel herangezogen.

Die Profi-Triathletinnen Mareen Hufe und Kirsten de Baey-Ruszin müssen auf den sportlichen Jahres-Höhepunkt verzichten. Der Ironman auf Hawaii im Oktober wird abgesagt und zunächst auf Februar 2021 verschoben. Doch dieser Termin hat letztlich auch nicht allzu lange Bestand.

Handballer des SV Schermbeck verzichten auf Landesliga

Der Beginn der neuen Handball-Spielzeit liegt noch in recht weiter Ferne, aber der SV Schermbeck hat Nägel mit Köpfen gemacht: Er zieht sich freiwillig aus der Landesliga zurück und nimmt den Platz der Reserve in der Bezirksliga ein. Als Grund für diesen Schritt nennen die Verantwortlichen den Personalmangel, der alle Teams getroffen hätte. Drei Mannschaften waren noch in der vergangenen Saison gemeldet, nun sind es nur noch zwei. Als Trainer der ersten Garnitur steht Lars Cox zur Verfügung, der bisher die Reserve gecoacht hatte.

Wie so viele Veranstaltungen wird auch die 16. Auflage des Hanse-Citykaufs im Oktober frühzeitig wegen der Coronavirus-Situation abgesagt. Dem schließen sich wenig später des SV Schermbeck mit seinem Halbmarathon und der Weseler TV mit seinem Triathlon an.

Das passiert im Juni

Die Medensaison der Tennisspieler beginnt, allerdings in veränderter Form: So gibt es beispielsweise keine Absteiger, ein Aufstieg ist aber möglich und Mannschaften können auch kurzfristig noch ohne großen Aufwand zurückgezogen werden.

"Er fühle sich schlecht behandelt", begründet Erwin Althoff seinen selbst gewählten Abschied als Trainer der Landesliga-Kickerinnen des PSV Lackhausen. Driton Gashi steigt kurzfristig am Molkereiweg ein, letztlich bekommt der PSV aber keine Mannschaft zusammen und zieht sich kurz vor dem Lanesliga-Start aus der Liga zurück.

Verbandstage folgen dem Votum der Vereine

Beim SV Büderich gibt es eine Veränderung an der Seitenlinie. Rocco Steinert steigt beim Fußball-B-Ligisten als Nachfolger von Ricardo Kafka ein.

Bei den Verbänden in Westfalen und am Niederrhein herrscht Einigkeit: Die unterbrochene Saison wird ohne Absteiger, aber mit Aufsteigern wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Die jeweiligen Verbandstage geben grünes Licht für dieses Votum, für das sich auch die beteiligten Vereine ausgesprochen haben.