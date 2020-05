Korbjäger des Weseler TV noch in der Warteschleife

Thomas Döring hat lange gegrübelt. Die Lockerungen in Zeiten der Corona-Krise ergeben auch für den Basketball-Abteilungsleiter des Weseler TV neue Möglichkeiten, die durch den kompletten Stillstand des Amateursports ab dem 13. März erst einmal in weite Ferne gerückt waren. Doch wie weit soll er den Trainingsbetrieb wieder hochfahren? Der 54-Jährige tritt da eher die Bremse. „Für die rund viereinhalb Wochen bis zu den Sommerferien noch mal ein Risiko eingehen?“, fragt Döring sich. Derzeit geschlossene Trainingshallen erleichtern ihm etwas die Antwort. „Wir wollen erst nach den Ferien den Trainingsbetrieb wieder regulär aufnehmen“, erläutert der Abteilungsleiter. Gesperrte Hallen sind für ihn dabei nicht das wichtigste Argument, die Coronavirus-Pandemie besitzt dagegen absolute Priorität.

Eine erste Übungseinheit absolvierte die U 12 von Trainer Bastian Raab in der vergangenen Woche. Allerdings war diese weit entfernt vom normalen Basketball-Training. Nach Rücksprache mit den Eltern traf sich der Nachwuchs am Mittwoch im Auestadion. „Das sind die ersten zaghaften Versuche, ein bisschen in die Normalität zu kommen. Allerdings herrscht auch immer noch ein wenig Unsicherheit“, sagt Thomas Döring, der seit fast zwei Jahrzehnten die Basketball-Abteilung des WTV leitet. Für die sportliche Betätigung im Auestadion bedurfte es auch erst einmal der Absprache mit den vereinseigenen Leichtathleten. Der Mittwoch ist für die U 12 nun reserviert.

Basketball-Plätze an der frischen Luft bevorzugt

Ansonsten kocht der Trainingsbetrieb komplett auf Sparflamme. Eine gute Alternative für Übungen in der Halle hat Thomas Döring ausgemacht. „Am liebsten würden wir auf die beiden Freiplätze gehen“, sagt er. Damit sind die Basketball-Anlagen am Andreas-Vesalius-Gymnasium und an der Böhlschule gemeint. Dafür gab es bisher aber kein grünes Licht durch die Stadt. „Bis jetzt wurde dies wegen Lärmbelästigung der Anwohner verwehrt.“

Damit bleibt den Weseler Korbjägern derzeit nichts anderes übrig, als ein wenig im konditionellen Bereich zu arbeiten und auf die Zukunft zu hoffen. Die sieht ein Jonas Humm auch weiterhin beim WTV. Der mit 16 Jahren überragende Akteur und aktuell Wesels Sportler des Jahres „ist so verwurzelt mit dem Verein Weseler TV, dass er nicht auf den Gedanken zu wechseln kommt“, sagt Thomas Döring. In der neuen Spielzeit geht Humm mit der U 18 in der Oberliga sowie dem ersten Herren-Team in der Bezirksliga auf Punktejagd. Zuletzt war der Weseler zudem in der Jugend-Bundesliga (JBBL) bei den Metropol Baskets Ruhr aktiv. „Jetzt würde er in die NBBL aufrücken, aber das ist auch ein unglaublicher Zeitaufwand“, so sein Abteilungsleiter. Humms Entscheidung steht noch aus.

WTV-Teams für die kommende Spielzeit In der neuen Saison will der Weseler TV mit zwei Senioren- und fünf Junioren-Mannschaften um Meisterschaftspunkte kämpfen. Die beiden Erwachsenen-Teams gehören dabei weiterhin der Bezirksliga und der Kreisliga an. Der älteste Nachwuchs – U 18 – läuft erstmals in der Oberliga auf. Außerdem sind noch die U 16 (Landesliga), U 14 (Kreisliga), U 12 (Oberliga) und die U 12 II (Kreisliga) für den Spielbetrieb angemeldet. Eine U 10-Garnitur gibt es ebenfalls, sie ist allerdings als Übungsgruppe konzipiert. Eine Spielzeit soll trainiert werden, ehe es dann richtig losgeht.

Wie auch die des Westdeutschen Basketballverbandes (WBV), der drei Szenarien für die neue Spielzeit entwickelt hat. Der Plan A beinhaltet einen normalen Starttermin Ende August, die Variante B geht davon aus, dass erst nach dem Ende der Herbstferien (26. Oktober) wieder ein normaler Liga-Betrieb möglich sein wird. Außerdem beschäftigt sich der WBV noch mit dem Fall C, der keine Meisterschaftsspiele vor dem 1. November vorsieht. Hier könnte es sogar zu einer nur einfachen Runde kommen. Grundsätzlich soll die Entscheidung über den Saisonbeginn jedoch mindestens sechs Wochen vor dem Starttermin getroffen und auch kommuniziert werden.

„Ich habe mit unseren Übungsleitern telefoniert, die das Ende der Herbstferien als wahrscheinlichsten Termin ansehen“, erläutert Thomas Döring. Dies sind übrigens elf an der Zahl. „Darauf bin ich besonders stolz“, so der Abteilungsleiter. Allerdings müssen diese sich in Sachen Training noch gedulden, wie auch die rund 100 Kinder und Jugendlichen sowie die 35 Erwachsenen. Dass aufgrund der Hygienemaßnahmen noch einiges auf den WTV zukommt, dies weiß auch Thomas Döring: „Das wird noch ein Riesenaufwand für uns.“