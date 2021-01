Lockdown kommt für Özbek und den SV Bislich zur Unzeit

Wesel Der A-Ligist nimmt vor dem Corona-Stopp Fahrt auf, doch die lange Pause lässt den Trainer frustriert zurück. Neuzugang für die Abwehr.

Beim SV Bislich geht derzeit nichts. Angesichts des zweiten harten Lockdowns haben die Fußballer aktuell sämtliche Systeme heruntergefahren. Kein Training, kein Spielbetrieb: Die Sportanlage des SVB ist seit Monaten verwaist. „Hier macht keiner mehr was”, sagt Ayzin Özbek. Der Trainer der Kreisliga-A-Kicker klingt, wenn er das sagt, ein wenig niedergeschlagen. „Ich weiß, dass für alle die Gesundheit an erster Stelle steht, aber aus Sicht eines Fußballers ist das eine frustrierende Situation.”

Jeder soll sich selbst fithalten

Ganz am Anfang, im November, hatte der Coach seinen Spielern noch Aufgaben mitgegeben, um sich zumindest körperlich in Form zu halten. Mindestens drei Mal die Woche waren die Akteure angehalten, einen Zehn-Kilometer-Lauf zu absolvieren, dabei auch Sprinteinheiten einzubauen, wenn schon fußballerisch alles auf Eis lag. Doch auch das haben sie in Bislich mittlerweile aufgegeben. Jeder Spieler soll nun eigenverantwortlich seinen Fitnesstand irgendwie auf einem vernünftigen Level halten. „Keiner weiß, wann es endlich wieder weitergeht”, sagt Özbek. „Da verlieren meine Jungs verständlicherweise die Lust am Joggen. Das sind doch keine Marathonläufer.”

Derbysiege vor dem Corona-Stopp

Özbeks Frust über die neuerliche Saisonunterbrechung, die nun seit Ende Oktober kein Kicken mehr zulässt, hat auch noch einen anderen Grund. „Wir hatten gerade einen richtigen Lauf, als uns der neuerliche Lockdown traf”, sagt er. „Die Mannschaft hatte sich gerade gefunden und ein paar gute Ergebnisse eingefahren.” In den letzten drei Spielen vor dem Corona-Stopp blieb sein Team ungeschlagen und konnte dabei zudem die beiden Derbys daheim gegen den SV Ringenberg und gegen BW Wertherbruch jeweils mit 2:1 gewinnen. Die Stimmung war gut, die Trainingsbeteiligung überdurchschnittlich hoch und die Kommunikation in der Gruppe intensiv. „Wir hatten richtig viel Spaß am Fußball”, sagt er. „Insofern kam der Lockdown zur Unzeit.”

Auftaktniederlage gegen Aufsteiger

Tatsächlich hatte sich sein Team nach anfänglichen Startschwierigkeiten – zum Auftakt verlor man daheim gegen die Zweitvertretung des Hamminkelner SV mit 1:3 beispielsweise – so gut nach vorn gearbeitet, dass sich Özbek nach sieben Begegnungen über 13 Punkte und den neunten Platz freuen durfte, wobei die Perspektive glänzend war, weil der SVB zum Teil zwei Partien weniger absolviert hatte als die vor ihm liegende Konkurrenz. Eine Platzierung im ersten Tabellendrittel war absolut realistisch. Dabei hatte er das Team erst im Sommer übernommen, nachdem er zuvor fünf Spielzeit in Folge den SV Brünen gecoacht hatte. „Ich bin hier in Bislich super aufgenommen worden und fühle mich extrem wohl”, sagt der Trainer.

Guter Start für Youngster Weisenhaus und Lang aus Hiesfeld

Gut möglich, dass auch der Umstand dazu beigetragen hat, dass Özbek bei seinem Wechsel gleich drei Brüner Spieler davon überzeugen konnte, es ihm gleichzutun. Mit Keeper Yannik Brand, Stürmer Nicolas Janzen und Mittelfeldspieler Cantürk Mar erlagen drei Leistungsträger seinem Werben, die nun mitverantwortlich für den Bislicher Aufschwung sind. Zudem konnten mit Luca Weisenhaus und Fabio Lang zwei Spieler, die aus der A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld zum SVB kamen, erfolgreich integriert werden.

Pascal Kluitmann schlägt gleich ein

Die wichtigste Personalie aber dürfte wohl die Verpflichtung von Pascal Kluitmann gewesen sein. Der Vollblutstürmer kam vom Hamminkelner SV und erhöhte die Durchschlagskraft des Bislicher Angriffs. „Der hat voll eingeschlagen und ist hier sofort zum Führungsspieler geworden”, sagt Özbek, der zudem im Mittelfeld auf Kapitän Kai-Thomas Sprenger bauen kann. Der 29-jährige Kapitän der Mannschaft ist Dreh- und Angelpunkt im Bislicher Spiel und zudem mit fünf Saisontreffern bislang torgefährlichster Akteur. „Neben Nils Pagojus lebt er Mentalität vor”, sagt der Trainer.

Einmal war Özbek richtig sauer

Özbek ist demnach rundum zufrieden? „Fast”, sagt er. „Einmal war ich richtig sauer auf die Mannschaft.” Das war nach der 0:4-Niederlage bei BV Borussia Bocholt, zu jenem Zeitpunkt Tabellen-Schlusslicht. „Ich war krank an jenem Tag, hatte meine Mannschaft allerdings mehrfach davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen.” Offensichtlich ohne Erfolg.

Pascal Rusch verstärkt den SV Bislich

Nun harren sie in Bislich der Dinge, die da kommen sollen. Ungewiss bleibt weiterhin der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, ebenso ungewiss auch der weitere Modus. Dass die komplette Saison zu Ende gespielt werden kann, glaubt Özbek schon lange nicht mehr. Dennoch ist er im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und konnte mit Pascal Rusch einen Verteidiger für den zweiten Saisonabschnitt gewinnen. „In meinen Planungen fehlte mir noch ein starker Abwehrspieler”, so Özbek. „ Diese Lücke haben wir nun geschlossen.”