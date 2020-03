Los beschert dem SV Schermbeck ein Heimspiel gegen Hagen

Das erste Los ließ die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck sicherlich aufatmen. Oberliga-Kontrahent RSV Meinerzhagen wurde im Halbfinale des Verbandspokals der Regionalliga-Spitzenreiter SV Rödinghausen zugelost. Damit war klar: Der SVS muss sich mit dem Landesliga-Tabellenführer SpVg Hagen 1911 auseinandersetzen. Und es kam noch besser: Die Elf von Trainer Thomas Falkowski genießt Heimrecht. Gespielt wird voraussichtlich am 31. März/1. April.

„Viele denken, wir sind schon im Finale, aber davor warne ich eindringlich“, sagte der Coach nach der in der Sportschule Kaiserau stattgefundenen Auslosung. Für den 37-Jährigen ist kein Halbfinal-Team ein leichtes Los. Schließlich stehe Hagen in der Landesliga nicht ohne Grund auf Rang eins und in der Pokals-Vorschlussrunde. „Wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren.“ Bei einem Sieg gegen Hagen wäre der SVS am „Tag der Amateure“ (23. Mai) mit einer Live-Übertragung im Fernsehen dabei.