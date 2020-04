LVN: Keine Wettkämpfe und Meisterschaften bis zum 15. Juli

Während der Fußball selbst im Amateurbereich noch nach Mitteln und Wegen sucht, um die aktuelle Saison doch noch zu Ende zu bringen, macht nun auch der Leichtathletik-Verband Nordrhein Nägel mit Köpfen und setzt alle NRW-, LVN- und Regionsmeisterschaften bis zum 15. Juli 2020 aus.

Damit wartet der Verband nicht darauf, was die Landesregierung am 19. April verkündet, wie es mit den Kontaktbeschränkungen weiter gehen soll, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Stattdessen gibt er den Vereinen zumindest für die kommenden Monate Planungssicherheit.

Klare Empfehlung des Verbandes für alle Wettkämpfe

„Mit Blick auf die Gesundheitsfürsorge für alle und insbesondere der Mitarbeitergruppe der älteren Kampfrichter rät der LVN nachdrücklich von der Durchführung von Wettkampf-Veranstaltungen mindestens bis zum 15. Juli 2020 ab“, so der Verband zusätzlich auf seiner Homepage. „Eine Kampfrichtergestellung für Wettkämpfe durch den LVN und seine Regionen muss und wird ungeachtet dessen aus formalen Gründen in dem Maße erfolgen, wie die behördlichen Verfügungen die Durchführung der betreffenden Veranstaltungen ermöglichen und die Veranstalter auf der Durchführung bestehen. Es ergeht allerdings der nachdrückliche Appell an die Veranstalter, bis mindestens zum 15. Juli 2020 vom Einsatz von Kampfrichtern, soweit sie einer behördlich definierten Risikogruppe angehören, abzusehen!“

Lokalsport Fragezeichen hinter Triathlon und Citylauf Ebenfalls im diesjährigen Kalender für Ausdauersportler stehen in Wesel unter anderem noch der Triathlon im September sowie der Citylauf im Oktober. „Es ist zu früh, um Aussagen darüber treffen zu können, ob Veranstaltungen im Herbst stattfinden“, so Dieter Jantz, Abteilungsleiter des Weseler TV.

Auch wenn es sich dabei nicht um Verbandswettbewerbe handelt, ist damit auch sehr wahrscheinlich, dass Laufveranstaltungen in Wesel und Umgebung bis zum Sommer ausfallen. Während der 44. Halbmarathon in Flüren am 1. Mai und der Volkslauf in Schermbeck (3. Mai) abgesagt wurden, kommen nun der 13. Moonlight-Lauf (22. Mai) und 2. Esel-Walk (23. Mai) der Lauffreunde HADI wohl hinzu. Der Werfertag des Weseler TV (19. April) sowie die NRW-Meisterschaften der U16, U18, Frauen und Männer im Auestadion (11./12. Juli) sind bereits gestrichen. Hoffnung gibt es laut WTV-Abteilungsleiter Dieter Jantz für den 24. Dreiwiesellauf (7. Juni).

HADI-Vorsitzender Dieter Kloß: „Es wird ein trauriges Jahr“

„Selbst, wenn die Regierung am 19. April das Kontaktverbot aufhebt, ist eine Durchführung unserer Veranstaltungen im Mai eigentlich nicht mehr möglich“, sagt Dieter Kloß, Vorsitzender der Lauffreunde Hadi Wesel. „Ich bekäme unter diesen Umständen überhaupt nicht genug Helfer zusammen. Denn die gehören vom Alter her wie ich zur Risikogruppe und ich möchte nicht an diesem Virus erkranken.“

Kloß geht stattdessen mit gutem Beispiel voran und verlässt das Haus nur noch für einsame Waldspaziergänge mit der Gattin: „Einkaufen gehen unsere Kinder für uns. Ich finde, man muss wirklich alles tun, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.“

Am 14. April berät der achtköpfige HADI-Vorstand in einer Videokonferenz, wie es nun weitergehen soll. „Eigentlich gibt es nur noch die Optionen verschieben oder absagen“, so Kloß. „Und verschieben kommt auch nur in Frage, wenn ein Medikament oder ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt wurde.“ Denn zu Recht erinnert Dieter Kloß daran, dass die potenziellen Helfer auch noch im Herbst zur Risikogruppe gehören. Und denen nutzt es nichts, wenn sich bis dahin zwar die Ansteckungsrate in Deutschland deutlich verringert hat, eine Infizierung trotzdem immer noch lebensbedrohlich wäre.

„Es wird ein trauriges Jahr, aber es trifft ja alle“, so der HADI-Chef. „Laufveranstaltungen sind nun mal Spaßveranstaltungen. So gerne wir sie durchführen und daran teilnehmen, derzeit wäre es einfach unverantwortlich.“

Im Hinblick auf den Dreiwiesellauf ist Dieter Jantz vorsichtig optimistisch. „Unser Organisationsteam hat sich dafür ausgesprochen, über eine mögliche Absage erst Mitte Mai zu entscheiden“, so der Abteilungsleiter des ausrichtenden WTV. „Der Grund dafür ist, dass niemand weiß, wie die Entwicklung bis dahin sein wird und dass wir im besten Fall den Lauf mit unserem eingespielten Team auch noch recht kurzfristig komplett organisiert bekämen, falls es die Auflagen der Behörden denn zulassen.“

Jantz, seines Zeichens auch Regionsvorsitzender der Region Nord im LVN, weiter: „Anders ist die Sache bei den NRW-Meisterschaften, auch wenn diese erst für Mitte Juli angesetzt waren. Die Organisation dafür wäre besonders unter diesen Umständen viel komplizierter geworden. Es ist schade, dass diese Veranstaltung im Sommer nicht in Wesel stattfindet, aber damit kann ich leben.“