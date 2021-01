Im Hinspiel in Emlichheim machten Katrin Kappmeyer und Co. den Sack einfach nicht zu.

Volleyball "Not in my house": BW Dingden will die Heimserie ausbauen

Hamminkeln Die Zweitliga-Volleyballerinnen aus Dingden haben zu Hause bislang immer dreifach gepunktet. Am Wochenende kommen aber zwei Brocken.

3:0, 3:1, 3:1, 3:1, 3:0 – in der eigenen Halle am Mumbecker Bach sind die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden in der laufenden Spielzeit nicht nur ungeschlagen. Die Blau-Weißen konnten sogar stets die maximale Punktausbeute einfahren. Den Heimnimbus würde der Tabellendritte auch an diesem Wochenende nur allzu gerne wahren. „Not in our house“, sagt Trainer Marinus Wouterse, „das bleibt auf jeden Fall unser Motto.“ Die Dingdener Damen wollen sowohl am Samstag um 19.30 Uhr dem SCU Emlichheim als auch am Sonntag dem Team des VCO Berlin (17 Uhr) klar machen, dass für sie am Höingsweg nichts zu holen ist. Dabei haben die Gästeteams im Vorfeld durchaus Gründe dafür, nicht vollkommen mutlos an den Niederrhein zu reisen.

Ex-Trainer Pascall Reiß kommt mit Emlichheim

Der SCU zum Beispiel wird sich noch sehr gerne an das Hinspiel erinnern, gegen das Team ihres früheren Trainers Pascall Reiß. „Da haben wir es einfach verpasst, den Sack zu zumachen“, erinnert sich Wouterse. Nun wollen seine Schützlinge, die mit dem souveränen 3:0 beim RC Sorpesee in Sundern erfolgreich in das neue Jahr gestartet sind, zeigen, dass sie es viel besser können als bei der knappen Schlappe Anfang Oktober.

Berlin fügt Leverkusen die erste Niederlage bei

Vor dem talentierten Nachwuchs des VCO ist der Respekt in Dingden mindestens genauso groß wie vor Emlichheim. „Ich habe schon im letzten Jahr gesehen, was für ein großes Potenzial dieses Team hat. Aber Berlin hat sich noch einmal deutlich weiterentwickelt“, warnt der BWD-Coach. Dafür sprechen nicht nur die ersten vier Saisonsiege der Hauptstädterinnen, sondern vor allem der fünfte: Am vergangenen Wochenende fügten die Berliner Talente dem Spitzenreiter aus Leverkusen beim 3:2 die allererste Saisonniederlage zu.

Bis auf Klein-Hitpaß sind alle fit

„Wir werden in beiden Spielen gegen starke Gegner gefordert sein, aber genau das wollen wir ja auch. Nur so können wir uns selbst verbessern. Wenn du ein Spiel mit zwei Fingern in der Nase gewinnen kannst, bringt dich das nicht weiter“, hat Marinus Wouterse vor allem die weitere Entwicklung seines Teams im Blick. Dabei sei es aber natürlich auch ein Ziel, am Ende soweit oben wie möglich zu landen. „Wenn wir das als Sportler nicht wollten, wären wir fehl am Platz. Ein dritter, vierter oder fünfter Platz wäre am Ende aber schon ein toller Erfolg“, sagt der Niederländer, der die angeschlagene Greta Klein-Hitpaß weiter schonen möchte. Sonst sind alle Dingdener Spielerinnen fit.

Die beiden Begegnungen müssen weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Sie werden aber live im Internet auf der Plattform Sporttotal (www.sporttotal.tv) übertragen.