NRW-Verband beschließt Abbruch der Badminton-Saison

Diane Lakermann und Yannic Wenk vom BW Wesel RW werden kein Meisterschaftsspiel mehr in dieser Saison bestreiten. Die Spielzeit in NRW ist abgebrochen.

Am Niederrhein. Nach drei Monaten Unterbrechung wird die Badminton-Saison in NRW abgebrochen. Aufstieg ist auf Antrag möglich, Absteiger gibt es nicht.

Die Badminton-Saison 2020/21 auf NRW-Ebene gehört der Vergangenheit an, sie wird abgebrochen. „Diese Entscheidung scheint uns vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronalage unumgänglich", heißt es auf der Verbandsseite im Internet. Zudem hatten zuvor Umfragen unter den Vereinen für ein klares Meinungsbild gesorgt. „Bei allen ging das sehr eindeutig in Richtung Abbruch", sagt Andreas Ruth, Teammanager der Regionalliga-Mannschaft und 2. Vorsitzender des BV Wesel RW. Bei der Videokonferenz der Regional- und Oberligisten votierten beispielsweise 21 Vertreter für und nur drei gegen ein Saisonaus.

Die zweite Umfrage auf Vereinsebene lieferte dann ein ähnliches Ergebnis, auch bei der Jugend sprach sich die Mehrheit für einen Abbruch aus. Zudem soll es nach dem Willen der Klubs weder einen Auf- noch einen Abstieg geben. Die Spielzeit wird also praktisch annulliert. Allerdings besitzen interessierte Vereine die Möglichkeit, bis zum 15. April einen Antrag in Sachen Aufstieg zu stellen.

Andreas Ruth geht von Aufsteigern aus

Bei der virtuellen Zusammenkunft der Regionalliga- und Oberliga-Vertreter herrschte die einhellige Meinung vor, einen Sprung in die höhere Klasse auch zu erlauben. „Da wird es keine Diskussion geben, der Tabellenerste der Regionalliga steigt in die 2. Bundesliga auf", meint Andreas Ruth. „Schließlich möchte der Landesverband möglichst viele Bundesligisten haben." Auch bei den Spitzenreitern der beiden Oberligen geht der Weseler Teammanager von einem Sprung in die Regionalliga aus.

Zahl der Regionalligisten ist noch nicht klar

Andreas Ruth ist froh, dass mit dem Abbruch „die Grundsatzentscheidung jetzt steht". Allerdings gibt es auch noch einige Fragezeichen bezüglich der neuen Saison, beispielsweise aus wie vielen Vereinen die Regionalliga 2021/22 bestehen soll. Acht Teams sind üblich, durch einen erlaubten Aufstieg - aber ohne Abstieg - käme die höchste NRW-Klasse auf neun Mannschaften. Möglich wären aber auch zehn Teams. Diese Details sollen anhand einer erneuten Umfrage geklärt werden. Auf jeden Fall steigt Ruth jetzt „in die Planung der neuen Spielzeit ein. Dabei nehme ich als Arbeitshypothese, dass wir im September beginnen", sagt der Weseler.

Benjamin Tzschoppe begrüßt Planungssicherheit

„Es ist gut, dass jetzt Planungssicherheit herrscht“, sagt Benjamin Tzschoppe, Spielertrainer des Oberligisten Spvgg. Sterkrade-Nord und zudem NRW-Landestrainer. „Der Verband hat viel Kritik für seine erste Entscheidung einstecken müssen, dass Vereine weiterspielen können, wenn sie wollen. Und da ein Wiederbeginn vor den Sommerferien einfach nicht realistisch ist, musste jetzt eine klare Entscheidung her. Ich hoffe nur, dass der Sport dadurch insgesamt keinen längerfristigen Schaden nimmt.“

Für seine Nordler meint Tzschoppe: „Natürlich hätten wir, wie die meisten Vereine, gerne weitergespielt, zumal wir ja noch Chancen gehabt hätten, Erster zu werden. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir kommende Saison als Oberligist neu starten.“