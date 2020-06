Oliver Tiedmann kehrt zum Aufsteiger GW Flüren zurück

Am Niederrhein. Als Tischtennis-Verbandsligist kann GW Flüren wieder auf Oliver Tiedmann zurückgreifen. Wechsel gibt es auch in Mehrhoog, Schermbeck und Dingden.

Die Tischtennis-Spieler von GW Flüren begrüßen einen Rückkehrer in ihren Reihen. Von der SGP Oberlohberg wechselt Oliver Tiedmann zum Verbandsliga-Aufsteiger. Tiedmann spielte bereits von 2008 bis 2013 für die Grün-Weißen. „Wir freuen uns sehr, dass Olli wieder für uns an die Platte geht“, sagt Mannschaftsführer Wolfgang Gerth. In der vergangenen Saison pausierte Tiedmann, 2018/19 verbuchte er für Oberlohberg als Spitzenspieler in der Bezirksliga 18 Siege und 19 Niederlagen. An welcher Position Tiedmann, der aktuell einen QTTR-Wert von 1648 Punkten aufweist, gemeldet wird, steht noch nicht fest. „Wie genau wir aufstellen, werden wir in dieser Woche besprechen“, so Wolfgang Gerth.

Abgesehen von der Verpflichtung Tiedmanns taucht Flüren nur noch ein weiteres Mal in der Wechselliste auf. Oliver Seibert bleibt dem Verbandsligisten erhalten, seine Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb liegt nun aber beim SV Millingen.

TV Mehrhoog verliert sein unteres Paarkreuz

Der TV Mehrhoog muss sein unteres Paarkreuz ziehen lassen. Christian Könders verlässt den Landesliga-Absteiger und schließt sich dem künftigen Ligarivalen TuS Borth an. Daniel Naves wechselt zum Landesliga-Aufsteiger MTV Rheinwacht Dinslaken. Neu in Mehrhoog ist Daniel Schumann, der zuletzt für den TV Essen-Kupferdreh in der Landesliga spielte.

Einziger Neuzugang beim SV Schermbeck ist Carsten Pokar. Der bisherige Spieler des TTV Preußen Lünen soll für die zweite Mannschaft des Bezirksliga-Aufsteigers zum Einsatz kommen.

BW Dingden wird im Seniorenbereich durch Dirk Jäkel verstärkt, der ansonsten für den TuS Rheinberg spielt.