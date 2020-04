Online-Training heißt die Alternative in der Corona-Krise

Am Niederrhein. Der TSC Let’s Dance Wesel setzt auf die Treue der Vereinsmitglieder in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. TC GW Schermbeck geht einen anderen Weg.

Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Wo sonst aus den Boxen die passenden Rhythmen erklingen, geht es nun nicht nur lautlos zu, sondern herrscht auch noch gähnende Leere. Die rund 200 Quadratmeter des TSC Let’s Dance Wesel an der Kreuzstraße liegen verwaist da. Die Coronavirus-Pandemie hat den Tanzbetrieb komplett zum Erliegen gebracht. Doch trotz des Einbruchs aufgrund der von der Politik verhängten Kontaktsperre geht beim TSC Let’s Dance keine Existenzangst um. „Wenn alle an einem Strang ziehen, dann sollten wir so eine Situation ein paar Monate überstehen können“, sagt Sportwartin Annette Schubert. Ihr Verein habe zudem ein wenig Rücklagen bilden können. Auch andere Maßnahmen sind noch vorstellbar.

Rund 150 Mitglieder zählte der TSC Let’s Dance zum Zeitpunkt seines 13. Geburtstags vor wenigen Tagen. Von denen erhofft sich die Sportwartin, dass „sie gut zusammenhalten. Wir hören auch immer, wie sehr sie den Verein lieben. Dies können sie nun unter Beweis stellen.“ Eine Abmeldung ging bisher beim Verein ein, ansonsten scheinen alle dem Tanzsportclub treu zu bleiben. Sollten die Kontakt-Einschränkungen noch über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, kann sich der Verein eine Senkung der Mitgliedsbeiträge vorstellen. Zumal auch der Vermieter der Räumlichkeiten an der Kreuzstraße „mit Mietkürzungen für den Notfall einverstanden wäre“, so Annette Schubert.

Annette Schubert (vorne) in Zeiten, als beim TSC Let’s Dance Wesel an der Kreuzstraße noch trainiert werden konnte. Foto: Lars Fröhlich/FFS

Dies hoffen die TSC-Verantwortlichen aber umgehen zu können. Allerdings will die Sportwartin noch keinerlei Prognosen wagen, wann der Trainingsbetrieb wieder in ganz normalen Bahnen verlaufen kann. „Ich denke, es wäre naiv, dazu etwas Konkretes zu sagen“, so Annette Schubert. Mögliche Szenarien haben sie beim TSC Let’s Dance schon mal durchgespielt, wenn gebremst wieder gestartet werden könnte. „Aber ob nun mit nur einem Drittel einer Gruppe oder wenigen Paaren gleichzeitig – letztlich ist das alles nur Spekulation“, meint Schubert.

„Es klappt einfach wunderbar“

Beim TC GW Schermbeck suchten die Verantwortlichen nach den Einschränkungen nach einem Ausweg – und fanden diesen auch direkt. Seit dem 22. März bieten die Grün-Weißen ihre Kurse online an. Carolin Zimprich und ihr Ehemann Marcel Belles-Zimprich schafften die technischen Voraussetzungen, dass jeder in den heimischen vier Wänden per Smartphone, Tablet oder PC trainieren kann. „Das ist optimal und klappt einfach wunderbar bei uns. Ganz viele sind mit dieser Lösung glücklich“, erzählt die Vorsitzende Eva-Maria Zimprich.

Auch in der Osterferien wird trainiert

Die mehr als 20 Kurse, die im wöchentlichen Angebot enthalten sind, finden alle zu den gewohnten Zeiten statt. „Nur eben zu Hause“, so die Vorsitzende. Und von den Mitgliedern hat der Schermbecker Verein ein äußerst positives Feedback bekommen. „Die Kinder lechzen nach den Gruppenstunden und die Eltern sind sehr dankbar dafür“, sagt Eva-Maria Zimprich. Dabei weicht der Tanz-Club auch noch von der sonst gängigen Praxis ab: In normalen Zeiten ist in den Ferien Pause, in diesem ungewöhnlichen Jahr „machen wir auch in den Osterferien durch“, so Zimprich.

Hoffen auf „ein bisschen Normalität Ende Mai“

Acht Trainer widmen sich dabei dem Online-Coaching der Tanzsportler. Auch meist aus den heimischen vier Wänden heraus unterrichten sie live ihre Schützlinge. „Für manchen Trainer war das anfangs schon schwierig, sich da hineinzudenken“, erläutert Eva-Maria Zimprich. Doch nach kleinen Anlaufschwierigkeiten „klappt es einwandfrei“. Die etwa 260 Vereinsmitglieder kommen in ihren regulären Stunden dann eben online und nicht in den Räumlichkeiten der Tanzakademie zusammen. „Manchmal wird auch mehr gequatscht als getanzt“, weiß die Vorsitzende. In den Zeiten der Kontakt-Begrenzung sicherlich auch ein wichtiger Aspekt.

Diese Art des Trainings bedeutet für die Grün-Weißen zudem finanzielle Sicherheit in Zeiten der Corona-Krise. „Wir haben keine einzige Kündigung erhalten und keinerlei Einbußen“, sagt Eva-Maria Zimprich. Dies gilt auch für die Trainer, die zudem den Leistungssport-Formationen Aufgaben geben. Trotzdem hofft Eva-Maria Zimprich natürlich auf ein Ende der Einschränkungen. „Vielleicht gibt es Ende Mai ein bisschen Normalität“, so die Vorsitzende. Bis dahin besitzt der Verein eine gute Alternative.