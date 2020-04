Peter Torebko baut in der Corona-Krise zweites Standbein aus

Antalya, türkische Großstadt am Mittelmeer, vor gut einem Monat: Der an Position zwei gesetzte Peter Torebko zieht an einem Donnerstag durch ein 6:1 und 6:2 gegen den Lokalmatador Marsel Ilhan ins Viertelfinale des ITF-Turniers ein. Nur wenig später erfolgt der Abbruch der Veranstaltung wegen der Coronavirus-Pandemie. Bereits am Freitag befindet sich der Weseler Tennis-Profi auf dem Rückflug. Gerade rechtzeitig, um der kurze Zeit später geltenden zweiwöchigen Quarantäne zu entgehen. In Antalya hat der 32-Jährige letztmals auf dem Tennisplatz gestanden, bis zum 13. Juli sind zunächst einmal alle Turniere abgesetzt. Torebko hält sich in Wesel fit, aber die gute Form ist erst einmal weg. „Die kann man nicht mitnehmen, dafür fehlt einfach die Spielpraxis“, sagt der Profi.

Doch dies ist nicht der einzige Aspekt, der fehlt. Dem Profi sind zudem sämtliche Einnahmen weggebrochen. Denn nicht nur die Turniere sind alle gestrichenen, der Deutsche Tennis-Bund (DTB) hat die Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits abgesagt. So fällen für Peter Torebko auch der Einsatz und damit die finanziellen Vergütungen beim Zweitligisten TC Bredeney aus, in der vergangenen Saison Tabellenzweiter. Und mit seinem Team hatte sich der Weseler einiges vorgenommen. „Alles andere als der Aufstieg wäre die falsche Zielsetzung gewesen“, erzählt er.

Peter Torebko derzeit 335. der Weltrangliste

Daraus wird nun wohl nichts. Allerdings scheinen sich die Tennis-Cracks, nicht ganz ohne Widerspruch in das Schicksal ergeben zu wollen. Es wird darüber nachgedacht, den Unmut in einem offenen Brief an den DTB zu äußern. „Es wurde mit den Vereinen gesprochen, aber überhaupt nicht mit den Spielern. Zudem frage ich mich, warum die Absage der Saison so früh erfolgt ist“, wundert sich Peter Torebko. Möglicherweise greift die Nummer 335 der Weltrangliste noch für die zweite Mannschaft aus Bredeney zum Schläger. Denn deren Regionalliga-Saison ist aktuell noch möglich.

Die Rücklagen reichen für die Durststrecke

Dass er als Profi durch seinen Sport derzeit keinen Cent einnimmt, dies bereitet Peter Torebko noch keine Sorgen. „Ich habe über die Jahre genügend Rücklagen gebildet“, erzählt der Weseler. An Preisgeldern in den zwölf Jahren auf der Tour kommen gut 252.000 US-Dollar zusammen. „Ich lebe auch nicht auf großem Fuß, so bin ich nicht gestrickt“, sagt Torebko, der beim SuS Wesel-Nord das Tennisspielen erlernt hat. Er habe keine großen Ausgaben, zumal ihm im Haus seiner Eltern in Wesel eine Wohnung zur Verfügung steht.

Seit rund dreieinhalb Jahren ist Peter Torebko auch dabei, sich ein zweites Standbein zu schaffen. An der Internationalen Hochschule (IUBH) in Bad Honnef hat er ein Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) aufgenommen. Die tennisfreie Zeit nutzt der Weseler für die Bachelor-Arbeit. „Darauf konzentriere ich mich derzeit vollkommen“, verrät Torebko. Für ein Praktikum hätte er nun ebenfalls Zeit. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist ein derartiger Platz aber nicht zu finden.

Lokalsport Zwei ATP-Hauptrunden In seiner Profi-Karriere setzte sich Peter Torebko bisher in zwei Qualifikationen durch und zog in die Hauptrunde eines ATP-Turniers ein. Erstmals gelang dies dem heute 32-Jährigen vor mittlerweile neun Jahren in Bukarest, als dann allerdings in der ersten Runde Endstation war. Im vergangenen Juli hatte er im kroatischen Umag den Einzug in die zweite Runde schon vor Augen, musste sich dann aber dem Italiener Paolo Lorenzi hauchdünn geschlagen geben (7:5, 4:6, 6:7). Im Jahr 2012 verpasste er knapp in fünf Sätzen (6:3, 6:1, 6:7, 5:7, 4:6) gegen Ryan Sweeting aus den USA den Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon.

Dieses Studium bedeutet allerdings noch nicht, dass das Ende der Tenniskarriere absehbar ist. „So lange ich fit und motiviert bin, möchte ich auch noch weiterspielen“, sagt der Profisportler. Und danach? Über eine Tätigkeit als Trainer hat Peter Torebko nachgedacht, die kann er sich ganz gut vorstellen. Nach dem Abschluss des BWL-Studiums ergeben sich weitere Alternativen. „Ich hab mehr als nur Tennis im Hinterkopf.“ Der Weseler fährt mindestens zweigleisig.

Allerdings steht derzeit noch der Tennissport in der Prioritätenliste ganz oben. Wann dieser wieder betrieben werden kann, da will er keine konkrete Prognose abgeben. „Vielleicht ist es im Herbst wieder soweit.“ Bis dahin steht neben der Bachelor-Arbeit „viel Joggen auf dem Programm und die Stärkung der Muskulatur“. Möglicherweise in nicht ganz so ferner Zukunft auch wieder Trainingsspiele beim SuS Wesel-Nord.