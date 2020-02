PSV Lackhausen braucht neue Kette gegen den Torjäger Ayan

Ein besonderes Duell steht dem Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen bevor. Die Weseler müssen zum Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten 1. FC Mönchengladbach den herausragenden Spieler dieser Klasse in den Griff bekommen. Oguz Ayan, 24-jähriger Torjäger des Gastgebers, hat in 21 Spielen mittlerweile 36 (!) Treffer – darunter nur ein Elfmeter – auf sein Konto gebracht. In gerade mal drei Begegnungen ging er leer aus, darunter auch beim Mönchengladbacher Auftritt am Molkereiweg. Im September siegten die Lackhausener mit 2:0.

Damals hatte der PSV-Coach Björn Assfelder seine, wie er es bezeichnet, „Bubi-Abwehr“ aufgeboten. Lennart Laader (21 Jahre) und Jona Sobotta (20) ließen nicht viel zu. Ayan deutete zwar seine Klasse in einigen Szenen an, aber entscheidend konnte er sich nicht durchsetzen. „Er ist schon herausragend in der Liga, eine beeindruckende Bilanz. Aber gegen Mönchengladbach war das sowieso eine unserer besten Saisonleistungen“, erinnert sich Assfelder. Daran anzuknüpfen, dies hat sich der 36-Jährige auch in Mönchengladbach vorgenommen.

Jona Sobotta fällt mit Leistenbruch aus

Allerdings wird die Aufgabe, besonders gegen Oguz Ayan, durch eine Verletzung erschwert. Denn die „Bubi-Abwehr“ ist gesprengt. Jona Sobotta hat sich einen Leistenbruch zugezogen, entweder in der Partie bei der Spvgg. Sterkrade-Nord oder beim darauffolgenden Freitag-Training – Genaueres ist nicht bekannt. Der 20-Jährige hat am kommenden Dienstag einen Termin zur OP-Vorbesprechung, mit einer Rückkehr ins Team ist vor Mai kaum zu rechnen.

Damit muss der Tabellensechste seine Defensive umstellen. Johannes Bruns oder Marian Michels bieten sich als Partner von Lennart Laader an. Sollte Bruns in die Mitte rücken, kämen für die rechte Seite der wieder genesene Christopher Abel oder Linus Dersch infrage. Neben Sobotta stehen auch Stephan Sanders (Bänderriss) und Daniele Kowalski (Fußblessur) aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung. Timo Giese wurde nach seiner Roten Karte gegen ASV Süchteln (2:4) für zwei Spiele, längstens zwei Wochen gesperrt – durch das spielfreie Karnevals-Wochenende muss er nur Sonntag pausieren. Mit dem von Bayer Uerdingen gekommenen A-Jugendlichen Florian Karwath fährt auch ein Youngster mit.

Nach den zwei Niederlagen in Folge will Assfelder dem Eindruck entgegentreten, dass es für den PSV nur noch um die „Goldene Ananas“ geht. „Wir müssen uns dagegen wehren, die Saison so ausklingen zu lassen“, fordert der Coach.