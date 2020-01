PSV Lackhausen verliert wieder, BW Dingden und HSV siegen

Björn Assfelder nahm auch diese Testspielniederlage gelassen hin. „Wenn wir daraus einen Lerneffekt erzielen, hat die Partie ihren Zweck erfüllt“, sagte der Trainer des PSV Lackhausen nach der 2:4 (1:1)-Schlappe seines Fußball-Landesligisten beim klassengleichen Westfalen-Team SV Dorsten-Hardt.

Assfelder nutzte die Begegnung, um einiges auszuprobieren. In Hälfte eins startete der Gast sehr offensiv, versuchte hoch zu pressen. „Das war auch soweit okay. Nur im letzten Drittel haben wir dann einige falsche Entscheidungen getroffen“, so der PSV-Coach. Linus Dersch traf trotzdem zur Weseler Führung (34.), Johannes Liesenklas gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich.

Daniele Kowalski trifft für PSV per Foulelfmeter

In Halbzeit zwei verjüngte Assfelder sein Team dann deutlich mit einigen Wechseln: „Da passte natürlich noch nicht viel. Aber die Jungs haben eine Erfahrung mehr gesammelt.“ Daniel Moritz (58.), Liesenklas (71.) und Jannis Scheuch (80.) trafen für Dorsten. In der Schlussminute verkürzte Daniele Kowalski noch einmal per Foulelfmeter.

Erfolgserlebnis von BW Dingden auch gegen SC Bocholt

Die Taktik von Dirk Juch scheint aufzugehen. Der Trainer des auf dem vorletzten Platz liegenden Fußball-Landesligisten BW Dingden hatte in der Vorbereitung unterklassige Gegner ausgewählt, damit „meine Mannschaft Erfolgserlebnisse sammelt“. Dies gelang den Blau-Weißen auch gegen die Bezirksliga-16. SC 26 Bocholt, den BWD mit 4:0 (1:0) abfertigte.

Spieler des Hamminkelner SV erhalten freies Wochenende

Nach Anlaufschwierigkeiten in den ersten Minuten brachte das 1:0 durch Julian Weirather (12.) das schon in den ersten Testpartien wiedergewonnene Selbstvertrauen zurück. „Es war gut zu sehen, dass wir uns richtig viele Chancen herausgespielt haben“, lobte Juch. Allerdings musste er deren Verwertung bemängeln. Die beiden Winter-Neuzugänge Mohamed Salman (47./87.) und Sebastian Klein-Schmeink (57.) erzielten die restlichen Treffer. „Ich bin zufrieden, das war wieder ein kleiner Schritt nach vorne“, so Juch.

Eigentlich hatte Michael Tyrann für den Sonntag eine weitere Trainingseinheit angesetzt. Die Vorstellung seines Fußball-Bezirksligisten im Test gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter hatte dem Trainer des Hamminkelner SV allerdings so gut gefallen, dass er seinen Schützlingen kurzerhand ein freies Wochenende verordnete. Mit 2:1 (1:1) hatte sich der HSV auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Landesligisten aus Kalkar durchgesetzt.

„Das war über 90 Minuten sehr ordentlich. Ich hätte nicht geglaubt, dass wir schon soweit sind“, erklärte Tyrann. Oliver Vos hatte sein Team mit 1:0 in Führung geschossen (33.). Fünf Minuten später glich der Gast durch Luca Thuyl aus. Erneut Vos gelang der Siegtreffer (65.). (tik/R. P.)