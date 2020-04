„Quarantäne-Bingo“ in der Corona-Krise beim PSV Lackhausen

„Das war eine mega Idee“, zollt Björn Assfelder seinem Co-Trainer Patrick Erhart Respekt. Dem langjährigen Torwart des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen war der Einfall für das „Quarantäne-Bingo“ gekommen. Schließlich ist die Anlage am Molkereiweg derzeit wegen der Coronavirus-Krise auch für die Kicker der Landesliga-Garnitur tabu, ein Mannschaftstraining findet nicht statt. Stattdessen hieß es „Quarantäne-Bingo“ fernab des Lackhausener Platzes.

Und so geht’s: In einem Quadrat aus fünf mal fünf Feldern steht jedes der insgesamt 25 Felder für eine Aufgabe. Intervall- oder Ausdauerläufe bis zu zehn Kilometer, Kraft- und Athletikübungen oder auch das Steigen von 1000 Treppenstufen sind gefordert. Die 24 Spieler und vier Trainer wurden dem Alphabet nach in vier Gruppen mit jeweils sieben Mitgliedern unterteilt. Immer, wenn eine Gruppe eine Aufgabe komplett bewältigt hat, kann sie dieses Feld abhaken. Fünf Felder in einer Reihe ergeben ein Bingo.

Wurde in seiner Gruppe nur Vierter: PSV-Trainer Björn Assfelder. Foto: BA

Da die Übungen derzeit selbstverständlich alleine absolviert werden, erfolgen die Nachweise per Fotos der Laufuhr, Screenshots der Fitness-App oder auch kompletten Videos. „Natürlich im Zeitraffer“, so Assfelder, der selbst schnell gemerkt hat, was da auf ihn zukommt. „Da waren schon krasse Sachen dabei. Und Laufen ist nicht mein Ding, nach dem Drei-Kilometer-Lauf habe ich diese Disziplin in Radfahren umgewandelt.“

Hinzu kam, dass die Teilnehmer nur eine Woche für das komplette Programm hatten. „Das sind im Schnitt 3,7 Übungen pro Tag und ist vom zeitlichen Aufwand her, sei es familiär oder beruflich bedingt, natürlich gar nicht für jeden zu schaffen“, so Björn Assfelder. „Das Ziel war es, Wettbewerb zu entfachen und eine Gruppendynamik zu entwickeln. Das ist für die Motivation enorm wichtig und kann dabei helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden.“

Dem Schweinehund nicht nur den Kampf angesagt, sondern diesen auch nach allen Regeln der Kunst besiegt haben Gesamtgewinner Sebastian Eisenstein und der Zweitplatzierte Mohamed „Hamudi“ Baydoun, die beide alle 25 Aufgaben erfüllten. „Es war Wahnsinn, was Sebastian abgerissen hat und auch Mohamed war hochmotiviert – Respekt“, sagt Assfelder. Den beiden virtuell auf den Fersen waren Christopher Abel (24) und Lauritz Meis (21). Der Coach selbst ist in seiner Gruppe übrigens Vierter der sieben Mitglieder geworden.

Sechs Aufgaben an einem Tag

„Ich weiß nicht genau, was da irgendwann in mir mal durchgebrannt ist, aber ich mag Läufe“, erzählt Sebastian Eisenstein. „Bei mir war auf jeden Fall schnell der Ehrgeiz geweckt, ich habe direkt am ersten Tag sechs Aufgaben weggeknallt. Manchmal bin ich vor der Arbeit laufen gegangen und habe abends die Stabilisationsübungen gemacht“, so der PSV-Kicker. „Allerdings bin ich das ein wenig gewöhnt, in der ansonsten Fußball freien Zeit gehe ich auch regelmäßig laufen, auch manchmal früh morgens.“ Dabei arbeitet der 30-Jährige auch in Corona-Zeiten normal bei einer Krankenkasse in Moers.

Treppen am Dong-Berg sind auch gesperrt

Während zwei Postsportler für die 1000 Stufen sogar zur Halde Norddeutschland gefahren sind, um dort festzustellen, dass die Treppen des malerischen Dong-Bergs in Neukirchen-Vluyn wie viele Touristenziele leider gesperrt sind, hat Eisenstein das Treppenhaus in einem fünfstöckigen Gebäude besser kennengelernt. Am schlimmsten fand der Angreifer zweimal 50 „Burpees“, eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung: „Das dürfte die einzige Übung gewesen sein, bei der mich meine Freundin tatsächlich hat fluchen hören.“

Der Kapitän des PSV beim „Quarantäne-Bingo“ an einer Bank: Johannes Bruns. Foto: JB

Kaum zu glauben, dass so ein Bewegungsfreund den Fußball schon gegen den Golfball eintauschen wollte und ja auch tatsächlich in der Hinrunde der Saison 2017/18 nur den Schläger geschwungen hat. „Mir macht Golf immer noch Spaß“, so Eisenstein. „Aber ich habe damals sehr schnell gemerkt, dass mein Fitnesslevel damit radikal abnimmt. Zudem haben mir auch die sozialen Kontakte – und sei es nur allein schon der Quatsch in der Kabine – und auch insgesamt ganz einfach die Struktur gefehlt. Und natürlich der Fußball selbst.“

„Beim PSV bleiben, bis man mich nicht mehr will“

Als Dinslakener weiß Eisenstein natürlich, dass bei seinem Jugendverein SuS 09 Kunstrasenplätze entstehen. Ob er sich irgendwann eine Rückkehr vorstellen könne, vielleicht sogar zusammen mit seinem alten Kollegen und derzeitigen Saarbrücken-Profi Timm Golley? „Der SuS ist selbstverständlich ein Herzensverein. Natürlich wäre es schön, den Verein quasi wieder vor der Türe zu haben“, so der Außenstürmer, der zwölf Jahre bei der 09ern kickte. „Aber der PSV ist mir nach mittlerweile zehn Jahren noch mehr ans Herz gewachsen und ich habe auch schon für meine elfte Saison in Wesel zugesagt. Der Kern dieser Mannschaft ist seit vielen Jahren zusammen und wir haben einfach eine richtig gute Truppe.“

Im grünen Dress der Hansestädter absolvierte Eisenstein 235 Spiele und erzielte 71 Tore. Mit seinen 16 „Hütten“ in der Saison 2012/13 half der Angreifer tatkräftig mit, als die Postsportler es als erstes und bislang einziges Team aus Wesel in die Oberliga schafften. Auch wenn diese Klasse ohne namhafte Verstärkung eine Nummer zu groß war, so kann ihm seine beiden Treffer in der Oberliga niemand nehmen. „Ich denke, ich werde beim PSV bleiben, bis man mich dort nicht mehr haben will“, lacht Eisenstein. „Ich möchte schon noch ein bisschen spielen, weiß aber natürlich auch nicht, was in drei, vier Jahren ist.“