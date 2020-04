RSV St. Hubertus Obrighoven ist traurig, aber nicht tatenlos

Wesel. Der RSV St. Hubertus Obrighoven sagt die nächsten Veranstaltungen ab und gibt einen Einblick in sein Vereinsleben in Corona-Zeiten.

Die weltweite Corona-Krise geht auch bekanntlich am Pferdesport nicht spurlos vorbei. Ausreiten, um die Vierbeiner regelmäßig zu bewegen, ist zwar erlaubt, echtes Training jedoch nicht. Aufgrund dieser Situation hat nun auch der RSV St. Hubertus Obrighoven schweren Herzens verkündet, dass traditionelle Maiturnier/Ponyturnier vom 1. bis 3. Mai sowie den Reiterrallye-Trainingstag am 21. Mai abzusagen.

„Ob die bereits ausgefallenen Geländetage oder das Maiturnier zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden können, ist aktuell noch unklar. Die Planungen für das internationale Vielseitigkeitsturnier und die Reiterrallye im September sowie das Hallenturnier im Oktober laufen weiter“, erläutert Anke Abel, Jugendwartin des RVO.

Erhebliche Lücke im Haushalt

Durch die bisher ausgefallenen Veranstaltungen ist eine spürbare Lücke im Haushalt des laufenden Jahres bei den Vereinen entstanden, so auch in Obrighoven. „Und Turniere ohne Zuschauer machen für Vereine auch keinen Sinn, das wäre viel Aufwand für eine Nullnummer“, so der RVO-Vorsitzende Hans-Peter Abeck. „Die ja ohnehin überschaubaren Gewinne werden über den Verkauf von Speisen und Getränken generiert, dafür benötigt man Zuschauer.“

Für die anstehenden Turniere waren beim RVO noch einige Bauprojekte geplant. Hierzu zählen ein neuer Richterwagen, ein Lagerraum und der Ausbau eines Jugendbereichs. Um die aktuellen Ausgaben einzudämmen, liegen diese Projekte zunächst auf Eis.

Aktionen für den Nachwuchs

Um das Vereinsleben in Obrighoven trotz Kontaktsperre aufrechtzuerhalten, wurden neue Wege der Vereinsarbeit konzipiert. „Der Vorstand trifft sich via Videokonferenz, um die weiteren Schritte in der jetzigen Zeit weiterhin professionell zu planen“, erläutert Anke Abel. „Der Stillstand im Trainingsbetrieb wurde genutzt, um die Hindernisse für den Springparcours im Zwei-Personen-Schichtdienst aufzubereiten. Die Pflege der Anlage sowie die Verbesserung der Platzbewässerung konnte auf diese Weise ebenfalls durchgeführt werden.“

Während der Osterferien stehen beim RVO traditionell Jugendaktionen wie eine Übernachtung in der Reithalle oder verschiedenste Ausflüge an. Da dies momentan nicht möglich ist, bekommt der Nachwuchs des Vereins nun andere Aktionen geboten. „Es wurde beispielsweise ein Pferdequiz veröffentlicht, bei welchem die Kinder und Jugendlichen ihre Antworten einschicken konnten, um mit etwas Glück Preise aus dem Sortiment der RVO-Vereinskleidung zu gewinnen“, so Abel.

Postkarten an Alten- und Pflegeheime

Darüber hinaus schickten die Jugendlichen Postkarten mit netten und aufmunternden Worten an Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser, um den Mitarbeitern für ihre unermüdliche Arbeit zu danken. „Das bisherige Highlight der distanztauglichen Aktionen war sicherlich das zusammengeschnittene Homeworkout-Video unseres J-Teams, welches bei der Wir-bleiben-zuhause-Challenge der Landessportjugend NRW auf Instagram die meisten Stimmen erreichte und dem RVO den Hauptgewinn sicherte“, berichtet die RVO-Jugendwartin stolz.

Wann der Reitsport wieder richtig aufsattelt, darüber rätselt man auch in Obrighoven. „Es wäre natürlich schön, wenn es bald wieder losgehen könnte, auch unter strengen Auflagen“, so Hans-Peter Abeck. „Ich denke, dass man im Reitsport die derzeit geltenden Regeln gut umsetzen könnte. Auch die Reitlehrer haben großen Abstand zu ihren Schülern. Bevor man allerdings Turniere ausrichtet, sollte auch das Trainieren vorher eine Weile erlaubt gewesen sein.“

Zudem warnt der RVO-Vorsitzende auch vor der Diskussion, die bereits im Tennis durch die Öffnung der Plätze in drei Bundesländern entbrannt ist: „Tennis, Golf und der Reitsport sind ohnehin immer noch als elitär verschrien“, so Abeck. „Und wenn man diese Sportarten nun vor anderen Sportarten wieder betreiben könnte, dürfte der Neidfaktor wieder ins Spiel kommen.“