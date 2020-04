Landesliga: Saisonabbruch rückt wegen Corona immer näher

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) verschafft sich mittels Video-Konferenzen derzeit einen Überblick, welche Vorgehensweise die Vereine angesichts der Coronavirus-Pandemie bevorzugen. Nachdem sich Anfang der Woche von den 17 teilnehmenden Oberliga-Vereinen 14 für einen Abbruch ausgesprochen hatten, fiel das Ergebnis in den beiden Landesliga-Gruppen ebenfalls sehr deutlich aus. In der Gruppe 1 votierten alle zugeschalteten 17 Klubs für ein Ende der Spielzeit. Zwei Ausnahmen gab es in der Gruppe 2, in der auch der PSV Lackhausen und BW Dingden kicken. Die restlichen 16 Vereine stimmten ebenfalls für einen Abbruch. Björn Assfelder, Trainer des PSV Lackhausen, vertrat bei der Video-Zusammenkunft eine andere Meinung als die überwältigende Mehrheit der Landesligisten.

Er hatte nach Rücksprache mit dem Vorstand für eine Fortsetzung der Saison plädiert. „Wir haben versucht, ein wenig weiterzudenken und in die Zukunft zu blicken. Natürlich ist das fast unmöglich“, sagt der 37-Jährige. Er sieht die Fortsetzung der Spielzeit bis Ende Juni des kommenden Jahres als beste Alternative an. Schließlich seien die jetzt noch ausstehenden elf Spieltage schneller über die Bühne zu bringen als eine komplette Saison. Ein Abbruch ist in seinen Augen „auch absolut okay, aber das hilft uns ja nicht für die Zukunft weiter“.

Björn Assfelder befürchtet, dass sich nach einem Abbruch der aktuellen Spielzeit und einem Start der Saison 2020/21 Geschichte wiederholt. „Dann stehen wir in einem halben oder einem Jahr vor der gleichen Problematik“, sagt der Weseler Coach. Er habe starke Bedenken, dass ab dem 1. September oder 1. Oktober überhaupt wieder gespielt werden könne. „Schließlich ist Fußball ohne Kontakt etwas schwierig.“ Ohne einen für alle zugänglichen und frühzeitig einsetzbaren Impfstoff könne es im kommenden Herbst/Winter wieder zu einer Unterbrechung kommen. „Die Fortsetzung der Saison ist natürlich auch eine blöde Lösung, aber am einfachsten umzusetzen“, so Assfelder.

Jede Entscheidung sportlich akzeptieren

Allerdings rechnet auch der Lackhausener Übungsleiter damit, dass „die Saison abgebrochen wird. Wir vertreten zwar eine andere Meinung, aber damit kann ich auch leben.“ Die große Mehrheit der Landesligisten hatte sich zudem für Aufsteiger, aber gegen Absteiger ausgesprochen. Welcher Tabellenstand dafür zugrunde gelegt wird, dies ist noch offen. Assfelder befürwortet die Quotientenwertung, da beispielsweise die SV Hönnepel-Niedermörmter mit drei Partien im Rückstand liegt und nicht einmal die Hinrunde abgeschlossen hat. „Egal, welche Entscheidung getroffen wird, man sollte sie sportlich akzeptieren“, so der Coach.

Lob für den FVN für die Video-Konferenz

Für einen Abbruch mit Auf-, aber ohne Absteiger stimmte Rainer Ahlers, Vorstandsmitglied bei BW Dingden. Wie auch Björn Assfelder („Das war total harmonisch, eine super Video-Konferenz.“) lobt er den Verband. „Es war eine Top-Performance mit sehr konstruktiven Gesprächen, informativ und gut geführt.“ In einem dreiseitigen Schreiben kurz nach Ostern hatten die Blau-Weißen dem FVN mögliche Lösungsvorschläge zugeschickt. Diese empfehlen, dass aus jeder Landesliga-Gruppe die beiden Erstplatzierten und nicht nur der Meister aufsteigt.

„Ein zweites Landesliga-Jahr geschenkt bekommen“

Nach einigen Überlegungen ist der Dingdener mittlerweile dem Vorschlag, mit drei Landesliga-Gruppen zu je 14 Teams in die neue Spielzeit zu gehen, sehr zugetan. „Das würde für eine erhebliche Flexibilität führen“, meint Rainer Ahlers. Dies sei ein durchaus gangbarer Weg. Es müsse auf jeden Fall „jetzt eine Lösung gefunden werden, da wir Planungssicherheit haben wollen“. Dabei ist sich das BWD-Vorstandsmitglied darüber im Klaren, dass eine Abbruch-Entscheidung ohne Abstieg maßgeschneidert für Dingden ist. „Wir würden dann ein zweites Landesliga-Jahr geschenkt bekommen.“

Neben dem PSV hatte übrigens auch der TSV Meerbusch eine andere Idee als den Abbruch vermittelt. Ab dem 1. September bis 30. November die restlichen Partien absolvieren, ab Januar 2021 die neue Saison dann als einfache Runde – so sah der Vorschlag aus. Der FVN wird vor einer Entscheidung weitere Video-Konferenzen abhalten und die Maßnahmen der Politik für die Zeit nach dem 4. Mai abwarten.

Der SV Schermbeck und die Klubs der Oberliga Westfalen hatten mehrheitlich für einen Abbruch ausgesprochen. Im gesamten Fußballgebiet Westfalens waren von 1149 Vereinen 88,4 Prozent für einen Abbruch, eine knappe Mehrheit davon für eine Annullierung.