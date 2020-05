Saisonstart des Zweitligisten BW Dingden wohl im September

Die Zusammensetzung der 2. Volleyball-Bundesliga (Nord) soll im Rahmen einer Videokonferenz am Dienstag besprochen werden. Eines ist für die Damen von BW Dingden allerdings schon klar: In der neuen Spielzeit werden sich die Blau-Weißen nicht mehr mit RPB Berlin und dem SV Bad Laer auseinandersetzen müssen. Beide Vereine haben ihre Mannschaften zurückgezogen. Die Volleyball-Bundesliga (VBL), Dachverband der ersten beiden Klassen, strebt einen Saisonstart am Wochenende 12./13. September an.

In welcher Gruppenstärke die 2. Bundesliga die neue Spielzeit in Angriff nimmt, dies werden die an der Videokonferenz beteiligten Team wohl am Dienstag entscheiden. Neu in der Gruppe Nord sind die beiden Aufsteiger Eimsbütteler SV (Hamburg) und RC Sorpesee. Sollte es bei den zwei Teams bleiben, dann wird es nur eine 13er-Gruppe. Allerdings ist noch unklar, wo SSF Fortuna Bonn eingegliedert wird und ob dem Zweitliga-Antrag des MTV 48 Hildesheim als Tabellenviertem der 3. Liga (West) stattgegeben wird. So liegt also auch eine Gruppe Nord mit 14 Mannschaften durchaus noch im Bereich des Möglichen.

Erstes gemeinsames Training seit Mitte März

Erstmals seit Mitte März kamen die Dingdener Damen am Montagabend zu einem gemeinsamen Training in der Sporthalle am Mumbecker Bach zusammen. „Wir haben der Stadt ein Konzept nach den bestehenden Bedingungen wegen der Corona-Krise vorgelegt, das ist genehmigt worden“, erzählt der noch bis zum 1. Juli als Volleyball-Abteilungsleiter arbeitende Johannes Dickmann.

Als kontaktfreie Sportart sind die Regeln recht gut umzusetzen. Allerdings müssen die Volleyballerinnen bereits im Sportdress zur Übungseinheit erscheinen, die Benutzung der Duschen ist nicht gestattet. Beim Training selbst existiert zudem noch eine Einschränkung. „Block-Aktionen sind nicht erlaubt“, so Dickmann. Auch das Beachvolleyball-Feld ist freigegeben. „Es liegt in der Eigenverantwortung der Trainer, was sie genau machen – ob in der Halle oder dem Beachvolleyball-Feld“, sagt der Abteilungsleiter. Hauptsache die Regeln werden eingehalten. (