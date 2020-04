Schermbecks neuer „Co“ Richard Weber arbeitet für Schalke 04

Auch wenn noch immer nicht klar ist, wie die aktuelle Saison in der Fußball-Oberliga zu Ende gebracht werden soll, basteln die Kicker des SV Schermbeck weiter mit Akribie an der kommenden Spielzeit, die – Stand heute – im September beginnen soll. Jüngste Verstärkungen gibt es nun im Umfeld der Mannschaft. So jedenfalls ließ es Sportchef Cem Özkara vor wenigen Tagen öffentlich werden. Mit der Verpflichtung des zweiten Co-Trainers Richard „Richie” Weber sollen Chefcoach Sleiman Salha und dessen Assistent Christopher Pache weitere Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit mit der Mannschaft erhalten.

„Das ist für mich eine tolle Herausforderung”, so der 29-jährige gebürtige Gelsenkirchener. „Ich wollte nach meiner aktiven Zeit unbedingt im Fußball bleiben. Insofern ist es großartig, dass ich den Einstieg beim SV Schermbeck machen darf.”

Vermittlung von Evans Ankomah-Kissi

Ursprünglich sollte Weber schon im Winter zum Oberligisten stoßen und das Team von Trainer Thomas Falkowski, der nun zum Saisonende ausscheiden wird, als Spieler verstärken. Weber hatte im Sommer 2019 nach drei Jahren in der U23 der Schalker in Wattenscheid bei der SG unterschrieben, wo allerdings nach nur vier Monaten die Kassen leer waren. Nach der Insolvenz seines Arbeitgebers begab sich der Innenverteidiger auf die Suche nach einer neuen Herausforderung und stieß über die damalige Vermittlung von SVS-Spieler Evans Ankomah-Kissi auf die Rot-Weißen. „Ich kannte Evans ja noch aus meiner Jugendzeit in Schalke”, so Weber. „Der hatte mir den Wechsel damals nahe gelegt.”

Schöne Zeiten hatte Richard Weber auch bei Rot-Weiss Essen. Foto: Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Dass es dazu dann nicht mehr kam, lag, so Weber, „an meiner Problemzone Knie”. Nach diversen Operationen und einem Knorpelschaden hörte Weber im Winter schließlich auf den Ratschlag seiner Ärzte und beendete seine Karriere ein paar Jahre vor der Zeit. „Sicher wäre ich lieber noch länger als Kicker auf dem Platz geblieben”, sagt er. „Aber all diese Verletzungen sind eben das Resultat aus 22 Jahren aktiver Fußballkarriere.”

Immerhin kamen im Laufe der vielen Jahre neben vielen anderen Spielen 189 Einsätze in der Regionalliga für die Sportfreunde Siegen, Rot-Weiss Essen und den FC Schalke 04 zusammen. „Ich hatte das unglaubliche Glück, stets für Traditionsvereine aus meiner Gegend spielen zu können”, sagt Weber. Geblieben ist ein gewaltiges Paket an schönen Erinnerungen, von denen Weber erzählen kann. Besonders stolz ist er auf zwei Einsätze im DFB-Pokal, in denen es jeweils in der ersten Hauptrunde mit RWE erst gegen Fortuna Düsseldorf, später dann mal gegen Arminia Bielefeld ging. Beide Begegnungen gingen erst im Elfmeterschießen verloren. „Aber als Regionalligaspieler vor mehr als 20.000 Zuschauern auflaufen zu dürfen, war schon eine überwältigende Erfahrung.”

Weber hat den Bachelor in Sportbusiness-Management

Und Weber hat die Zeit als Kicker dazu genutzt, erfolgreich ein Fernstudium im Bereich Sportbusiness-Management abzuschließen, wo er vor einem Jahr seine Bachelor-Prüfung ablegte. Seither ist Weber im Hauptberuf fest angestellt bei seinem langjährigen Club FC Schalke 04. Als Projektmanager ist er in die täglichen Abläufe des Großvereins eingebunden und kümmert sich aktuell um ein Breitensportprojekt der Knappen. In und um Gelsenkirchen sollen auf Initiative der Blau-Weißen zahlreiche Bolzplätze für Kinder und Jugendliche entstehen. „In meiner neuen Funktion kümmere ich mich um die Suche nach geeigneten Orten und um den Bau dieser Plätze”, sagt Weber. „Eine spannende Geschichte.”

Sein letzter Club war die SG Wattenscheid. Foto: Foto: Thorsten Tillmann

Mindestens ebenso spannend aber dürften aus seiner Sicht seine ersten Schritte als Trainer im Seniorenbereich werden. Erfahrungen hat Weber bislang lediglich mit Jugendmannschaften sammeln können. Parallel zu seiner aktiven Laufbahn trainierte er bereits die U15 der blau-weißen Knappenschmiede in Gelsenkirchen und konnte dabei auch Norbert Elgert über die Schulter schauen, dessen Spieler er einst selbst in seiner Jugendzeit war. Weber ist heute Inhaber der B-Lizenz und freut sich bereits auf eine neue, große Herausforderung. „Ich kümmere mich in Schermbeck um die Spielanalyse und werde mich auch in das Spieler-Scouting einfuchsen”, so der neue Mann beim SVS. „Darüber hinaus will ich mich mit weiteren Qualifikationen empfehlen.”

Ruhrpott-Liebhaber wohnt in Gelsenkirchen-Bulmke

Klingt danach, als habe Weber auch als Trainer noch einiges vor. Privat lebt der Mann, der den Ruhrpott liebt, weiterhin in Gelsenkirchen-Bulmke, ist verheiratet ohne Nachwuchs bislang. In sportlicher Hinsicht überlässt er das Formulieren von Zielen lieber seinen Vorgesetzten. „Dazu sollen sich besser der Trainer und dessen Sportvorstand äußern”, sagt der Ex-Kicker. Er hoffe allein darauf, dass er zeitnah mit seiner Arbeit in Schermbeck beginnen und vernünftig arbeiten könne. „Eine problemlose Vorbereitung wäre schon klasse”, sagt er. „Und ich wünsche mir, dass der SVS den Pokalwettbewerb zu Ende spielen kann.” Denn da winkt seinem neuen Club bei erfolgreichem Abschneiden der Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals.