Stadtsportverband Wesel sagt die Stadtmeisterschaften ab

Wesel. Auch in diesem Jahr wird kein Fußball-Stadtmeister auf dem Feld ermittelt. Der Stadtsportverband Wesel sagt frühzeitig die Turniere ab.

Die Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen feierten im Juli 2019 den letzten vergebenen Titel eines Weseler Stadtmeisters auf dem Feld. Mit 5:2 bezwang die Elf von Trainer Björn Assfelder damals den B-Ligisten GW Flüren. Vor 2022 wird es nun definitiv keinen neuen Titelträger geben. Denn der Stadtsportverband Wesel als Gastgeber hat nach 2020 nun auch frühzeitig das eigentlich in der Vorbereitungszeit geplante Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Auch die Jugend pausiert im Sommer zum zweiten Mal in Folge.

Der Fachwart Fußball, Carsten Schnorr (SuS Wesel), war an die Verantwortlichen des Stadtsportverbandes herangetreten. Wegen der unübersichtlichen Situation bei der Fortsetzung der Meisterschaft sei eine Absage angeregt worden, so Frank Rothkopf. „Nun haben die Vereine in Sachen Stadtmeisterschaff auf jeden Fall Planungssicherheit", sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Zudem seien derartige Veranstaltungen mit einem Hygienekonzept ebenfalls extrem aufwändig. Auch die Austragung des Hanse-Citylaufs am 19. September „befindet sich derzeit bereits auf dem Prüfstand", so Frank Rothkopf.