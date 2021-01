SV Brünen hofft trotz Corona-Krise auf einen Überschuss

Hamminkeln. Der SV Brünen hat wegen Corona seine Mitgliederversammlung zunächst abgesagt. Bisher ist der Verein gut durch die Pandemie gekommen.

Der Lockdown aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat neben den sportlichen Aktivitäten auch das gesellschaftliche Leben der Vereine fest im Griff. So verschiebt der SV Brünen seine eigentlich für Freitag (5. Februar) vorgesehene Jahreshauptversammlung. Einen neuen Termin für das Mitgliedertreffen gibt es noch nicht.

Nach fast einem Jahr im Zeichen von Corona zieht der SVB-Vorstand eine erste Bilanz. „Eine große Austrittswelle ist uns bisher erfreulicherweise erspart geblieben", sagt der 2. Vorsitzende Jan Hermann Hecheltjen. Zudem bleiben die Trainer und Übungsleiter dem Klub weiterhin treu. Derzeit sehe es trotz Corona übrigens nach einem finanziellen Überschuss aus, der Kassensturz könne allerdings erst nach der Wiederaufnahme eines geregelten Vereinslebens erfolgen. Sollte es wirklich ein Plus geben, dann entscheiden die Mitglieder über die Verwendung de Geldes. Möglich seien Investitionen, der Ausbau der Rücklagen oder auch, dass das Geld in einer noch zu benennenden Form an die Mitglieder fließt.