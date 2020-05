SV Schermbeck: Falkowski hofft auf „gute Lösung“ für Pokal

Der Verbandsfußballausschuss des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) spricht am Dienstag die Empfehlung an das Präsidium und die Ständige Konferenz aus, der Mehrheit der Vereine zu folgen, die sich bei der Umfrage des FLVW zu knapp über 88 Prozent für einen Abbruch der Amateurfußball-Saison 2019/2020 in Westfalen ausgesprochen haben. Absteiger soll es nicht geben, wohl aber Aufsteiger. Zu einer Annullierung der Saison soll es nicht kommen.

„Dass die Saison abgebrochen und dennoch gewertet werden soll, ist aus Sicht des SV Schermbeck erst einmal von nicht so großer Bedeutung. Ob wir am Ende Sechster, Achter oder Zwölfter geworden wären, spielt in Sachen Auf- oder Abstieg keine Rolle“, so Thomas Falkowski, Trainer des Oberligisten. „Dennoch hätte ich die Lösung favorisiert, die Saison irgendwann halt zu Ende zu spielen, was aber schon aus Arbeitsrechtsgründen gar nicht möglich ist.“

Falkowski weiter: „Sollte die Saison gewertet werden, dann plädiere ich für eine Quotienten-Regelung, weil sowohl die aktuelle Tabelle mit den vielen ausstehenden Nachholspielen ebenso wenig herangezogen werden kann wie die Tabelle zum Abschluss der Hinrunde.“ Der SVS-Coach weiter: „Ungeachtet dessen halte ich es – zumindest mit Blick auf unsere Spielklasse – für einen Witz, dass es keine Absteiger geben wird. Wenn ein Team wie Hamm in 22 Spielen nicht einmal gewinnen konnte, haben sie eindeutig nachgewiesen, dass sie für diese Klasse die Qualität offensichtlich nicht besitzen.“

Pokal? „Persönlich vielleicht die bitterste Erfahrung als Fußballer“

Für die Schermbecker geht es aber bekanntlich noch um mehr als um Punkte in der Meisterschaft: „Richtig traurig bin ich darüber, dass wir den Westfalenpokal wohl nicht mehr gemeinsam zu Ende spielen können. Der SVS steht im Halbfinale und müsste gegen einen Landesligisten antreten“, so der zum 30. Juni scheidende Falkowski.

„Bei allem Respekt vor dem Gegner aus Hagen: Das wäre eine gewaltige Chance gewesen, das Finale zu erreichen – mit TV-Übertragung und der Möglichkeit, in die DFB-Pokal-Hauptrunde einzuziehen“, sagt der 37-Jährige. „Das ist für mich persönlich vielleicht die bitterste Erfahrung, die ich als Fußballer bislang gemacht habe, auch weil es mir die Möglichkeit nimmt, mich auf eine wunderbare Weise aus Schermbeck zu verabschieden.“ Falkowski schließt: „Ich hoffe, dass der Verband da eine gute Lösung finden wird, sodass der SVS irgendwann die Möglichkeit hat, um diese Chance zu spielen. Der SV Schermbeck und alle drum herum hätten es verdient.”

TuS Gahlen wartet als „Vize-Meister“ auf Entscheidungen

Wie die Saison gewertet wird und welche Regelungen beim Aufstieg getroffen werden, ist für den TuS Gahlen sehr interessant. Die Schwarz-Weißen sind in der A-Liga sechs Zähler hinter dem VfL Ramsdorf Zweiter. „Grundsätzlich bin ich mit einem Saisonabbruch einverstanden, weil ein Fortsetzen im September oder Ähnliches für mich keine vernünftige Option gewesen wäre“, so TuS-Trainer Thomas Grefen. „Allerdings betrachte ich eine solche denkbare Entscheidung auch mit einem weinenden Auge, wenn ich sehe, was für den TuS Gahlen in der Serie noch möglich gewesen wäre. Wir sind derzeit Tabellen-Zweiter und hätten den direkten Vergleich mit dem Tabellenführer noch auszuspielen. Insofern sind diese Krise und die damit verbundenen Entscheidungen aus unserer Sicht schon sehr bitter.“

TuS Gahlens Trainer Grefen: „Wir wären bereit für Bezirksliga“

Allerdings dürfen die Gahlener berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg hegen, denn: „Fest steht hingegen bereits jetzt, dass der Verbandsfußballausschuss für die kommende Saison die Bezirksliga-Staffeln von derzeit zwölf auf 14 erhöhen wird“, verkündet der FLVW auf seiner Homepage. „Zudem soll es eine fünfte Landesliga-Staffel geben. Damit will der Verband zu große Staffelgrößen und längere Fahrtwege für die Vereine vermeiden.“

TuS-Trainer Thomas Grefen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

„Wir wären auch bereit für diesen Aufstieg, der zudem keineswegs unverdient wäre, weil wir zuletzt richtig gut drauf waren und einen starken Lauf hatten“, so Grefen, der aber auch daran erinnert: „Es gibt einige Kreise, in denen Aufstiegsrelegationsspiele vorgesehen waren. Die Mannschaften auf den Relegationsplätzen dort, die so genannten halben Aufsteiger, sollen auf jeden Fall rauf dürfen. Die Frage ist nun, wie viele weitere Mannschaften dann noch benötigt werden.“

Als Tabellendritter käme vielleicht sogar noch die Reserve des SV Schermbeck für den Sprung in die Bezirksliga in Frage.