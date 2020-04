SV Schermbeck kämpft um seine hoffnungsvollen Talente

Es ist ruhig geworden rund um die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck. Die Saison ist vor Wochen seitens des Verbandes vorzeitig beendet und später auch die Auf- und Abstiegsfrage geklärt worden, die Spielstätte an der Erler Straße ist von der Gemeinde bis auf weiteres stillgelegt. Aktuell sind die Akteure lediglich angehalten, sich individuell um ihre Fitness zu kümmern. Die üblichen Hausaufgaben halt, mehr geht zurzeit eben nicht. Corona hat auch den Handball fest im Würgegriff. „Wir halten derzeit den Ball flach”, sagt Burkhard Holl und bedient sich dabei einer Anleihe aus dem Fußballer-Jargon.

Doch die Ruhe täuscht. Hinter den Kulissen arbeiten der Vorsitzende der SVS-Handball-Abteilung und seine wenigen Mitstreiter schon mit Hochdruck daran, den Verein – und insbesondere das Landesliga-Team – für die kommende Spielzeit fit zu machen. Alles ist ausgerichtet auf den September, auch wenn derzeit natürlich ungewiss ist, ob die Dinge zum Ende des Sommers wieder normal laufen werden und Handball gespielt werden darf. Dennoch wollen sie in Schermbeck auf das Ende der Corona-Krise entsprechend vorbereitet sein. „Wir sind in der Findungsphase”, sagt Holl. „Die wesentlichen Entscheidungen sollen bis Ende dieses Monats gefallen sein.”

Potenzial, um regulär in der Landesliga zu bleiben

Dabei muss der Chef der rot-weißen Handballer gleich an mehreren Stellschrauben drehen, um die Vorbereitung auf 2020/21 voranzutreiben. Zumindest hat Holl bei alldem Planungssicherheit, denn nachdem das Team unter Trainer Stephan Schmücker lange Zeit um den Klassenverbleib kämpfte und zuletzt gerade mal einen Punkt vor dem Abstiegsplatz lag, sorgte der Saisonabbruch dafür, dass der SVS auch in der kommenden Spielzeit der Landesliga angehören wird.

Insofern ist der SVS – überspitzt formuliert – einer der wenigen Profiteure der Corona-Krise. Davon aber will Holl nichts wissen. „Wir haben immer das Potenzial gehabt, in der Landesliga zu bleiben und haben es gerade in den letzten Spielen gezeigt”, so der Vorsitzende. „Ich bin davon überzeugt, dass wir regulär eine Platzierung deutlich vor dem Abstiegsrang belegt hätten.”

Zu schwankend unter Coach Stephan Schmücker

Das ist nun Theorie. Fakt ist, dass die zurückliegende Saison den Coach letztlich den Job gekostet hat. Unmittelbar vor der Zwangspause trennte sich der SVS von Trainer Stephan Schmücker, der die Mannschaft im Sommer 2018 übernommen und eine überdurchschnittlich gute erste Saison abgeliefert hatte. Die Begründung für die Trennung: Zu schwankend seien die Leistungen seiner Mannschaft gewesen. Einer knappen Niederlage gegen den Tabellenführer und einem Auswärtssieg beim Tabellenzweiten stand unter anderem eine bittere Pleite gegen das Schlusslicht Turnerbund Oberhausen gegenüber. „Wenn wir unsere Leistung nicht permanent abrufen, dann wird es eben schwierig”, sagt Burkhard Holl.

Trainer-Entscheidung in Abstimmung mit dem Team

Immerhin hatte Holl rasch eine Übergangslösung parat: Die beiden Bell-Brüder – Torhüter Niklas sowie Spielmacher und Kapitän Frederik – sollten als Interims-Trainergespann bis zum Saisonende die Mannschaft betreuen. Dazu kam es aus den bekannten Gründen dann aber nicht mehr. Nun jedenfalls haben die Schermbecker Handballer Zeit, um sich in Ruhe ihren neuen Cheftrainer auszusuchen. „Wir sind mit einigen wenigen Kandidaten kurz vor den finalen Gesprächen”, so Holl, ohne Namen zu nennen. „Aber wir werden die Entscheidung nur in Abstimmung mit dem gesamten Spielerkader treffen.”

Zieht es vom SV Schermbeck zum Verbandsliga-Schlusslicht HC TV Rhede: Hendrik Portz (rechts). Foto: Gerd Hermann/FFS

Wie der allerdings in der neuen Spielzeit aussehen wird, ist derzeit ebenfalls ungewiss. Fest steht bislang, dass mit Hendrik Portz und Henry Nagel zwei Akteure das Team verlassen werden. Portz wechselt zum HC TV Rhede, Nagel zieht es als Kirchhellener zum SC Bottrop. „Da werden noch Gespräche erforderlich sein, wie wir den Kader verstärken können”, sagt Holl. „In jedem Fall wollen wir die Landesliga-Zugehörigkeit auch über die kommende Saison hinaus sichern.”

Keine A-Jugend in der nächsten Saison

Auf Nachschub aus den eigenen Reihen zu vertrauen, wird dabei künftig schwieriger. In der Spielzeit 2020/21 wird der SVS keine A-Jugendmannschaft mehr melden können. Die wenigen Spieler werden sich anderen Vereinen in der Umgebung anschließen, Holl aber will per Gastspielrecht diese weiterhin an den SVS binden und – je nach Leistungsstärke – in der ersten, zweiten oder dritten Mannschaft einsetzen.

„Dabei geht es um sechs Spieler, die das Potenzial dazu haben”, sagt er. Das gilt vor allem für Lukas Dahlhaus, der als großes Talent auf der Mittelposition gilt. Der A-Jugendliche wird künftig für den TV Borken in der Regionalliga auflaufen, aber, geht es nach Holl, auch in der Landesliga für den SVS spielen. „In jedem Fall wollen wir für unsere Talente attraktiv bleiben”, sagt der Vorsitzende. „Ich hoffe sehr, dass wir alle A-Jugendlichen über dieses eine Jahr hinaus behalten können.”