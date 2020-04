SV Schermbeck per Los in die DFB-Pokal-Hauptrunde?

Der Einzug in der DFB-Pokal-Hauptrunde bleibt für viele Amateurvereine ein unerfüllter Traum. Der Verwirklichung sind vier Teams – darunter der Oberligist SV Schermbeck – sehr nahe gekommen. Doch die Coronavirus-Pandemie stoppte die Austragung der Halbfinalspiele. Im Rahmen einer Video-Konferenz mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) besprachen die Vertreter der vier Klubs plus des SC Verl und des SC Wiedenbrück die weitere Vorgehensweise. „Das waren schon sehr hitzige Diskussionen“, erzählt Abteilungsleiter Michael Steinrötter, der den SV Schermbeck vertrat. Ein Losverfahren könnte am Ende der letzte Ausweg sein. Für den 14. Mai ist die nächste Konferenz anberaumt.

„Die Möglichkeit des Losverfahrens ist angerissen worden“, sagt Pokalspielleiter Klaus Overwien. Mit dem Oberliga-Zweiten RSV Meinerzhagen (im Halbfinale gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen) sprach sich ein Klub direkt vehement gegen diese Alternative aus. „Meinerzhagen würde rechtlich dagegen vorgehen“, erzählt Michael Steinrötter. Seine Schermbecker hatten übrigens ein Heimspiel gegen den Landesligisten SpVg. Hagen 1911 zugelost bekommen. Die Sieger der beiden Vorschlussrunden-Begegnungen hätten im Finale den einen Teilnehmer an der DFB-Pokal-Hauptrunde ermittelt. Der zweite Starter resultiert aus der Partie des bestplatzierten westfälischen Regionalligisten gegen den Oberliga-Meister.

Abhängig von der Gestaltung des DFB-Pokals

Alle sechs an der Video-Konferenz teilnehmenden Vereinsvertreter zeigten sich in zwei Punkten einig. „Die einhellige Meinung war, dass der Pokal sportlich durchgeführt werden muss“, so der SVS-Abteilungsleiter. „Und dass es kein Losverfahren gibt.“ Allerdings steht die Umsetzung einer sportlichen Entscheidung in den Sternen. Zumal derzeit auch keiner weiß, wann die neue DFB-Pokalrunde überhaupt startet und bis wann die Vertreter der einzelnen Verbände gemeldet werden müssen. „Wenn das Zeitfenster sich aus diesen Gründen für eine sportliche Entscheidung schließt, dann gibt es eventuell das Losverfahren“, so Steinrötter. „Wir sind eben abhängig, wie der DFB-Pokal in der kommenden Saison gestaltet wird“, fügt Pokalspielleiter Klaus Overwien hinzu.

Mit einer Fortführung der Pokalrunde erst zum Ende der Saison 2020/21 könnten die noch vertretenen Klubs leben, aber nicht der FLVW. „Das ist für den Verband keine Option, da dadurch dem FLVW rund 90.000 Euro an Einnahmen fehlen würden“, erklärt Michael Steinrötter. Neben dem Startgeld von 130.000 Euro für Vereine in der ersten Runde – so hoch war die Summe 2019/20 – erhält der Verband 45.000 Euro für jede gemeldete Mannschaft. Dieses Geld wird nach dem Abschneiden an die im Verbandspokal gestarteten Teams ausgeschüttet.

Bei der nächsten Video-Konferenz Mitte Mai rechnet auch der Verband nicht mit einer Entscheidung über die Vorgehensweise. „Aber wir wollen den Vereinen das Gefühl vermitteln, dass sie mitgenommen werden“, sagt Klaus Overwien. In einem Wettbewerb, der „ja für jeden Verein etwas Historisches darstellt“, so Steinrötter.

Für den zum 30. Juni scheidenden Schermbecker Trainer Thomas Falkowski erweist sich besonders die Pokalsituation als „bitter, bitter, bitter“. Der 37-Jährige, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag bekanntlich nicht verlängert wird, hätte den SVS mit seiner letzten Amtshandlung liebend gerne in die DFB-Pokalhauptrunde gebracht. „Bei allem Respekt vor Hagen, aber ich war mir sicher, dass wir in einem Heimspiel das Finale erreichen würden. Und in einer Partie wäre dann natürlich alles möglich“, sagt Thomas Falkowski. Außerdem hätte ein Finaleinzug auch noch eine TV-Übertragung beim „Tag der Amateure“ gebracht. „Doch bei allem steht natürlich die Gesundheit im Vordergrund“, so der Coach.

Seine Pokal-Geschichte mit dem SVS bleibt also unvollendet. In der Meisterschaft saß er mit großer Sicherheit gegen Eintracht Rheine (2:2) letztmals auf der Trainerbank beim SV Schermbeck.