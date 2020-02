SV Schermbeck tritt in Oberhausen zum Kellerduell an

Vor einem wegweisenden Spiel stehen die Landesliga-Handballer des SV Schermbeck am kommenden Wochenende. Das Team von Trainer Stephan Schmücker gastiert am Sonntagmittag (13 Uhr) beim Turnerbund Oberhausen und damit beim Schlusslicht der Liga. Gelingt dort der doppelte Punktgewinn, so können sich die Rot-Weißen ein beachtliches Polster von drei Zählern zum einzigen Abstiegsrang in dieser Saison verschaffen. Verlieren sie, droht die Situation erneut prekär zu werden, weil dann der SVS wieder die Rote Laterne übernähme.

Schmücker bleibt ungeachtet dieser hochspannenden Ausgangssituation entspannt. „Sicher hilft es, dieses Spiel zu gewinnen, aber es wäre beileibe noch kein Befreiungsschlag”, so der Schermbecker Trainer. „Und selbst wenn wir verlieren, ist noch nichts passiert.”

SVS mit breiter Brust und Rückenwind in Oberhausen

Immerhin kann seine Mannschaft dem Kellerderby zuversichtlich entgegensehen und mit breiter Brust in diese Begegnung gehen, weil der überraschende 29:24-Erfolg beim damaligen Tabellenzweiten Sportverein Straelen für den nötigen Rückenwind gesorgt haben sollte. „Wir haben zuletzt einige gute Ergebnisse erzielt”, so der Schermbecker Coach. „Wenn unsere Einstellung stimmt und wir das nötige Glück auf unserer Seite haben, werden wir dieses Auswärtsspiel auch gewinnen.”

Personell sind die Aussichten so gut wie selten. Allein Henry Nagel muss das Spiel aus persönlichen Gründen absagen. Somit bleibt auch die zuletzt sehr gut funktionierende 3:2:1-Deckung beisammen, die die Grundlage zum Erfolg in Straelen bildete. Sorgen bereitet Schmücker allein die Tatsache, dass in Oberhausen geharzt werden darf. „Das ist für uns immer ein wenig gewöhnungsbedürftig”, sagt er. „Aber letztlich stehen die Hausherren unter Druck, nicht wir.”