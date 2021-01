Talente spielen bei BW Wertherbruch eine wichtige Rolle

Hamminkeln. Für den A-Ligisten BW Wertherbruch waren die Spiele vor dem Lockdown von Verletzungen geprägt. So mussten die Youngster frühzeitig ran.

Aktuell geht nichts. Wie andernorts auch haben sich die Fußballer des A-Ligisten BW Wertherbruch in eine lange Winterpause verabschiedet, deren Ende nicht abzusehen ist. Das Team von Trainer Rene Olejniczak war zwar zunächst noch angehalten, den Fitnessstand so lange wie möglich ganz weit oben zu halten. Doch nach Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns wurden die Zügel für die Spieler gelockert, die bis dahin über Laufeinheiten in virtuellen Wettkämpfen gegenseitig ihre Form überprüfen konnten. „Ich halte zwar noch immer telefonisch Kontakt mit meinen Spielern”, sagt der Coach. „Aber derzeit stehen eher Themen im Mittelpunkt, die sich um die Personalplanung der kommenden Saison drehen.”

Und auch, wenn der Zeitpunkt Sommer 2021 sehr fern scheint, so hat Olejniczak bislang von allen, mit denen er gesprochen hat, Zusagen erhalten. Was allerdings mit dieser Saison noch passieren wird, ist in der gegenwärtigen Situation fraglich. Olejniczak rechnet damit, dass ihm unter Umständen nur zwei Wochen zur Vorbereitung genügen müssen, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.

Noch Punkte nach dem Winterschlaf sammeln

Das ist nicht viel, auch wenn aktuell kaum jemand an eine komplette Saison glaubt. Der BWW-Coach geht – wenn es gut läuft – von einer Hinrunde aus, die gespielt wird. „Dann hätten wir zumindest ein sportliches Ergebnis, das man werten kann. Wir akzeptieren aber auch jeden anderen Modus.” Allerdings sind für die dann noch ausstehenden Partien die Voraussetzungen schwierig. „Wir kommen bei Wiederbeginn quasi aus dem Winterschlaf und müssen unbedingt noch ein paar Pünktchen sammeln.”

Bislang allerdings ist die Situation in der Tabelle eher durchwachsen als bedrohlich. Insgesamt sieben Spiele konnten die Blau-Weißen bis zur Unterbrechung absolvieren und dabei immerhin neun Punkte einfahren. Vor allem der Start in diese Spielzeit war überraschend gut. Gegen die Zweitvertretung der SV 08/29 Friedrichsfeld (3:2), HSC Berg (2:0) und GSV Suderwick (4:0) gelangen gleich drei Erfolge in den ersten vier Spielen, was das Team bis unter die ersten Drei der Tabelle spülte.

Nach den Verletzungen wird es holprig

Erst danach wurde es holprig. In Brünen (0:3) und in Bislich (1:2) gingen zwei Derbys verloren. Und daheim gegen den Spitzenreiter TuB Mussum setzte es gar eine 2:6-Niederlage. „Wir hatten nach dem guten Start ein paar verletzte Spieler zu beklagen”, so Olejniczak in einer ersten Ursachenforschung. „Unsere Leistungen waren durchschnittlich, so dass es zum Ende hin keinen wirklichen Spaß mehr gemacht hat.” Also kam die Pause aus Wertherbrucher Sicht zur rechten Zeit? „Nein, so schlimm war es wiederum nicht”, sagt er.

Sprung ins kalte Wasser für die Youngster

Auch, weil ihm die Sommerzugänge allesamt viel Spaß bereitet haben. Die „Neuen” stammten allesamt aus der eigenen Jugend, mehr lassen die überschaubaren wirtschaftlichen Möglichkeiten in Wertherbruch nicht zu. Und zum Teil mussten die Youngster aufgrund der zuletzt angespannten Personalsituation den Sprung ins kalte Wasser wagen. „Die hatten keinerlei Eingewöhnungszeit”, so Olejniczak. „Aber dennoch lag es sicher nicht an ihnen, dass wir die letzten drei Spiele in Serie vergeigt haben.”

BW Wertherbruch bessert personell nicht nach

Im Gegenteil: Allen vier Talenten attestiert er „das Zeug, künftige Stammspieler in der Ersten werden zu können”. Allerdings wird er ihnen noch die erforderliche Eingewöhnungszeit geben müssen. Fabian Tichelofen, Julian Krusen und Pascal Schlebusch gehören mittlerweile fest zur Mannschaft, Mark Stenkamp sammelte zuletzt Erfahrungen in der Reserve. Aus Sicht des Vereins jedenfalls ist das ein herausragender Arbeitsnachweis der Jugendabteilung. „Eine super Sache”, sagt auch Olejniczak. „Wir müssen diesen Weg gehen, da uns die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Aber diesen Weg gehen wir ja schon immer.”

Das wird sich auch in der Zeit nach dem Lockdown nicht ändern. Für die zweite Saisonhälfte – wie immer sie gespielt werden mag – wird BWW personell nicht nachbessern. Dabei macht der Coach schon heute eine Kampfansage. „Wir werden da sein, wenn der Ball wieder rollt”, sagt Oljniczak. „Und wir werden sicher ein ordentliches Ergebnis abliefern.”