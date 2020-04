Tennis-Talent Hannah Eifert hofft auf den Startschuss

So richtig viel anfangen kann sie nicht mit dieser merkwürdigen Situation. Seit sechs Wochen hat Hannah Eifert keinen Tennisplatz mehr gesehen, weil aufgrund der Maßnahmen in der Corona-Krise sämtliche Sportanlagen in Deutschland gesperrt worden sind. Am 15. März spielte sie ihr bislang letztes Turnier. Seither wartet die 14-jährige Gahlenerin, die als eines der größten Talente des Landes gilt, sehnsuchtsvoll auf den Tag, an dem die Tennisanlagen bundesweit wieder freigegeben werden. Könnte sein, dass sie schon Anfang des kommenden Monats wieder den Schläger schwingen darf. „Das wäre schon klasse, wenn es endlich wieder losginge”, sagt Hannah. „Wobei ich die Platzsperre ohnehin nicht nachvollziehen kann”. Schließlich stünden die Gegner im Tennis zumindest im Einzelwettbewerb zumeist 20 Meter und mehr voneinander entfernt.

Vormittags wird zu Hause in Gahlen gepaukt

Bis zur offiziellen Rückkehr auf den Court allerdings muss sie sich in Geduld fassen und dabei vor allem eines: in Form bleiben. Als Schülerin der achten Klasse des Gymnasiums Sankt Ursula in Dorsten darf sie gegenwärtig zwar noch zu Hause bleiben, Ferien aber hat sie ganz sicher nicht. Am Vormittag geht es an den Rechner am Schreibtisch, um zumindest online den anstehenden Schulstoff zu bewältigen, nach dem Mittag steht ein ausgiebiges Fitnessprogramm im Garten des elterlichen Hauses auf dem Programm.

Gerade mal eine halbe Stunde arbeitet sie dabei mit dem Schläger. „Damit die Muskulatur im Arm erhalten bleibt”, sagt sie. Dabei drischt sie eher freudlos auf einen sogenannten Schlagtrainer ein, der ihr den Ball immer wieder zurückschwingt. Was dabei fehlt, ist natürlich die Wucht eines freien Schlages auf dem Court. Um dem ein wenig näher zu kommen, bewies sie jüngst Ideenreichtum und stellte das Trampolin einfach senkrecht in den Garten und schlug den Ball dagegen. Mehr aber geht derzeit tennisspezifisch nicht. „Wir behelfen uns aber ganz gut”, sagt die 14-jährige Gahlenerin, die aktuell für die zweite Damenmannschaft des TC Deuten spielt. Und mit „wir” meint sie sich und ihren Fitnesstrainer Andreas Schilasky. Der Dorstener Fitnesscoach betreut Hannah bereits seitdem sie acht Jahre alt ist. In dieser speziellen tennislosen Situation legt er für Hannah die Schwerpunkte auf Körperstabilität, Schnelligkeit und Explosivität.

An sieben Tagen arbeitet Hannah – oft gemeinsam mit dem 13-jährigen Marlon, Sohn des Fitnesscoaches – rund 90 bis 120 Minuten eine ausgeklügelte Reihe von Übungen ab und ergänzt das nicht selten noch mit einem Zehn-Kilometerlauf, bei dem der Kilometerschnitt bei erstaunlichen fünf Minuten liegt. „Tennis”, so sagt sie, „macht ganz sicher mehr Spaß, aber auch bei der Quälerei gibt es Erfolgserlebnisse.” Zum Beispiel dann, wenn sie anfangs „keinen Bock” hatte, am Ende der Einheiten aber stolz ist, alles geschafft zu haben.

Hannah Eifert ist die Nummer eins im WTV

Damit aber ist ihr Tag noch nicht gelaufen. Weil sie in ihrer Vergangenheit so erfolgreich war und nach Deutschen Meisterschaften und Vizemeisterschaften im Einzel und im Doppel in ihren jeweiligen Altersklassen nun in der Rangliste des Westfälischen Tennisverbandes (WTV) auf Platz eins und deutschlandweit auf Rang 14 liegt, muss sie zudem die Trainingspläne des Verbandes täglich umsetzen. Auch dabei steht – logisch – Fitness, aber auch Mentaltraining im Vordergrund. Und als sei das alles noch nicht genug, gehört sie auch der WhatsApp-Gruppe „Online-Workout” des TuS Gahlen an, in der Schilasky dienstags und freitags mehr als 130 Fitness-Begeisterte zum Mitmachen animiert.

Hannah Eifert zählt zu den größten Tennis-Talenten der Region. Foto: Foto: Privat

„Andy”, sagt Hannahs Mutter Carmen mit einem Lächeln, „ist der beste Schleifer weit und breit.”Mutter Eifert gehört neben einigen Kleinsponsoren, deren Logo Hannah bereits auf ihrem Trikot und auf ihrem Schläger trägt, zu den Förderern des Nachwuchstalentes, das in der Damen-Rangliste seit einigen Wochen auf Rang 448 gelistet ist. Neben dem finanziellen Aufwand, den die Familie für die Förderung betreibt, fährt Hannahs Mutter unter Normalbedingungen mehrmals in der Woche ihre Tochter nach Schulschluss nach Kamen zum Verbandstraining. Erst um acht Uhr am Abend sind beide zurück.

Großes Ziel Grand Slam-Sieg

„Ich lebe dann eigentlich im Auto”, sagt Hannah. Immerhin: Ihre Pokalsammlung ist – ähnlich wie die Autogrammsammlung ihrer Vorbilder – schon heute bemerkenswert, und seit sie sieben Jahre alt ist, wird sie für jede Sportlerwahl in Schermbeck wie in Dorsten nominiert. 2017 gewann sie in Schermbeck diese Wahl, scheut aber noch ein wenig das Rampenlicht. Da fühlt sie sich auf dem Tennisplatz schon deutlich wohler als auf der Bühne.

Das alles aber soll nur die Vorstufe für ganz Großes sein. „Irgendwann möchte ich mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen”, sagt sie, steckt aber nach kurzem Nachdenken ein wenig zurück. „Ich wäre aber auch schon mit Bundesliga zufrieden.”