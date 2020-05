Tihomir Borojevic wird neuer Trainer der TuS Drevenack

Die TuS Drevenack hat den Trainerposten wieder besetzt. Nachdem sich der Fußball-B-Ligist während der Corona-Pause mit sofortiger Wirkung von Michael Skaletz getrennt hatte, ist nun ein Nachfolger gefunden. Tihomir Borojevic übernimmt die erste Mannschaft im Sommer. Zuletzt hatte der heute 39-Jährige den Bezirksligisten 1. FC Bocholt II gecoacht, mit dem er in der Saison 2017/18 abgestiegen ist.

Eingestiegen ins Trainergeschäft in Deutschland war der Kroate beim damaligen A-Ligisten GW Flüren in der Spielzeit 2011/12. Früh in der Saison 2013/14 hatte er bei den Grün-Weißen das Handtuch geworfen, war für eine Halbserie (2016/17) aber noch mal nach Flüren zurückgekehrt. Der Kontakt zur TuS entstand durch den Drevenacker Kicker Sascha Hoffmann, einem ehemaligen Borojevic-Schützling. Die Zusammenarbeit ist erst einmal auf ein Jahr befristet, seine Co-Trainer Ermin Besic und Marcel Aschendorff bringt Tihomir Borojevic mit.

Das Ziel des neuen Trainers ist der Aufstieg

„Mein Wunsch sowie Plan war es nicht unbedingt, wieder in die Kreisliga B zu gehen“, räumt der neue TuS-Coach ein. Doch nach zwei intensiven Gesprächsrunden mit dem Drevenacker Abteilungsleiter Marc Kurbach „war ich überzeugt“. Dabei hat sich der neue Übungsleiter ein ambitioniertes Ziel gesteckt. „Wir wollen zusammen etwas Neues aufbauen und definitiv aufsteigen, möglichst bereits nächste Saison“, sagt Borojevic.

In den vergangenen zwei Jahren hatte der in Voerde lebende Kroate zunächst im Scouting-Bereich für eine Agentur gearbeitet. Danach betrieb er Video-Analysen der Gegner für den kroatischen Zweitligisten NK BSK Bijelo Brdo. Doch die Rückkehr auf die Trainerbank blieb das Ziel. Jetzt klappte es. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass aus der näheren Voerder Umgebung eine Anfrage kommt“, so Borojevic.