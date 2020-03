Timm Golley wünscht sich „Bayern am liebsten erst in Berlin“

Trainer Lukas Kwasniok hatte den Party-Befehl ausgegeben und vermutet, „dass wir wahrscheinlich morgen nicht wissen, wie der Tag heißt.“ Timm Golley war sich darüber zwar gestern schon im Klaren, konnte dafür aber den Zeitpunkt der Heimkehr nicht ganz genau benennen: „Es muss so vier oder fünf Uhr gewesen sein. Es war auf jeden Fall ziemlich heftig“, erklärte der frühere Fußballer des PSV Lackhausen am Tag nach dem sensationellen Pokalcoup seines Regionalligisten 1. FC Saarbrücken gegen Erstligist Fortuna Düsseldorf (7:6 nach Elfmeterschießen).

„Wir haben Geschichte geschrieben“, sagt Timm Golley

Der 29-jährige Profi aus Dinslaken wirkt dann auch am Nachmittag nach dem Einzug in das DFB-Pokalhalbfinale nicht überraschend noch ein wenig müde, doch die Erinnerung an die Ereignisse des Vorabends, an dem sich erstmals ein Regionalligist für die Vorschlussrunde des traditionsreichen Wettbewerbs qualifizierte, wecken die Lebensgeister spürbar: „Wir haben Geschichte geschrieben. So etwas werden wir alle wahrscheinlich nicht mehr erleben“, sagt Golley. Ob sein Team nicht etwa nun im Halbfinale noch einen weiteren Coup landen wolle? „Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Erstmal wartet jetzt wieder der Ligaalltag auf uns. Dann sehen wir weiter“, sagt der Offensivakteur.

Florian Kastenmaier pariert Elfer stark

Coach Kwasniok wechselte Golley in der 80. Minute ein, der noch frische Dinslakener hatte in der Verlängerung dann mit vielen guten Aktionen großen Anteil daran, dass sich die Kräfteverhältnisse wieder in Richtung des Außenseiters verschoben. Auch sein anschließender Elfmeter war keineswegs schlecht geschossen, doch Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier parierte stark: „Es ist natürlich deutlich schöner, wenn man verschießt, aber am Ende trotzdem gewinnt. Ich habe mich auch extra noch einmal bei unserem Torwart bedankt", so Golley. Wen sich der frühere Jugendkicker von Dinslaken 09 nun wünscht: „Die Bayern am liebsten erst in Berlin", schmunzelt er.