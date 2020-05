Trotz Corona: BW Dingden lädt zum Vorbereitungsturnier

Hamminkeln. Fußball-Landesligist BW Dingden will auch in diesem Jahr sein Saison-Vorbereitungsturnier ausrichten. Der Termin ist allerdings noch offen.

Fußball-Landesligist BW Dingden wird wie in den vergangenen beiden Jahren auch 2020 den Setex-Cup als Saisonvorbereitungsturnier ausrichten. Über den genauen Termin wird aber wohl die Politik entscheiden.

„In der ursprünglichen Planung des Jahres 2020 war die Vorrunde des Turniers für den 28. und 29. Juli und der Finaltag für den 31. Juli vorgesehen“, so Rainer Ahlers, Pressesprecher der Blau-Weißen. „Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass die Veranstaltung an diesem Termin stattfinden kann. Mit den teilnehmenden Teams ist aber abgesprochen worden, dass wir dieses Turnier in jedem Fall spielen und den Zeitpunkt von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Amateurfußball abhängig machen müssen.“

Gespielt wird bei der dritten Auflage mit acht anstatt bisher sechs Mannschaften. Grund für diese Änderung ist das 100-jährige Vereinsjubiläum, das BW Dingden in diesem Jahr begehen wird. „Auch freuen wir uns, zu diesem Termin alle Gäste und Mannschaften dann in unserem neuen Vereinsheim begrüßen zu dürfen“, so Ahlers.

Auch der PSV Lackhausen ist dabei

Dabei sein werden der PSV Lackhausen, Titelverteidiger VfL Rhede, SV Biemenhorst, SC 26 Bocholt, SG Borken, SF Hamborn 07, DJK SF Lowick und natürlich Gastgeber BWD. Gespielt wird am Mumbecker Bach in zwei Vierergruppen. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Halbfinals, die wie das Finale und das Spiel um Platz drei jeweils am darauffolgenden Freitag stattfinden.

„Nach einer dann langen Zeit der notwendigen Amateurfußball-Abstinenz freuen wir uns sehr, allen fußballinteressierten Zuschauerinnen und Zuschauern eine sportlich attraktive Veranstaltung bieten zu können“, so Ahlers. „Das Turnier ist mit seiner dritten Ausgabe auf dem Weg zu einer festen Veranstaltung im lokalen Sportkalender.“

„Auch wenn wir nicht genau wissen, wann es sein wird, freuen wir uns, dass es mit dem Setex-Cup weiter geht“, so BWD-Trainer Dirk Juch. „Das Turnier war ja damals ins Leben gerufen worden, als die Bezirksliga getrennt wurde und viele hiesige Mannschaften in der Saison nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Das Turnier wurde dann sehr gut angenommen.“

Viel Abwechslung, hohes Niveau

Weitere Vorteile für Juch: „Das Turnier ist vor der Türe, garantiert bei diesen Gegnern ein sportlich anspruchsvolles Niveau für Spieler und Trainer und bei einer Spielzeit von 15 Minuten pro Spiel viel Abwechslung für die Zuschauer.“

Die Premiere des Setex-Cups hatten die Blau-Weißen 2018 selbst gewonnen. Bei der zweiten Auflage scheiterte der Gastgeber im Halbfinale am späteren Sieger VfL Rhede. 0:0 hatte es nach 60 Minuten gestanden. Im Elfmeterschießen zog BWD, das wegen dem keine 24 Stunden später folgenden Duell im Niederrhein-Pokal gegen den Oberligisten SpVg Schonnebeck (0:4) zahlreiche Stammkräfte geschont hatte, gegen den Landesliga-Konkurrenten den Kürzeren.

Das Finale gewann der VfL Rhede gegen den SC 26 Bocholt 4:0. Im Elfmeterschießen um Platz drei gegen die DJK SF 97/30 Lowick zeigten die Dingdener dann die besseren Nerven.