TuS Drevenack feuert Trainer Michael Skaletz

Paukenschlag in der fußballlosen Zeit: Nach knapp sechs Wochen ohne Pflichtspiel und wegen der Coronavirus-Pandemie auch ohne Training hat sich der B-Ligist TuS Drevenack mit sofortiger Wirkung von Trainer Michael Skaletz getrennt. „Wir hatten super zweieinhalb Jahre mit ihm, wollen nun aber einen neuen Weg einschlagen und suchen neue Herausforderungen sowie Ideen mit einem neuen Trainer“, begründet TuS-Abteilungsleiter Marc Kurbach den Entschluss. Mit sofortiger Wirkung sei dies erfolgt, da die Drevenacker Verantwortlichen mit einem Abbruch der Saison rechnen. „Ansonsten werden wir eine interne Lösung finden“, so Kurbach, der derzeit noch Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führt.

Michael Skaletz ärgert sich über den Zeitpunkt der Entlassung

Für Michael Skaletz kam der Rauswurf „wie aus heiterem Himmel. Was ich in der fußballfreien Zeit falsch gemacht habe, das weiß ich auch nicht.“ Letztmals saß er am 12. März im Kreispokalspiel der TuS beim VfB Rheingold Emmerich auf der Bank, das die Drevenacker mit 1:0 gewannen. Direkt danach erfolgte die Aussetzung der Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie. In den vorher geführten Gesprächen mit den Verantwortlichen mit Blick auf die neue Spielzeit „war nicht zu erkennen, dass die Zusammenarbeit so abrupt endet“, wundert sich der 51-Jährige.

Dabei ärgert sich Michael Skaletz, der drei Jahre bei der TuS Drevenack an der Seitenlinie stand, schon etwas über den Zeitpunkt der Entlassung. „Die Zusammenarbeit nach drei Jahren zu beenden, ist eine legitime Geschichte. Doch den Abschluss hätte ich mir anders vorgestellt“, sagt der Coach. Zudem habe er Möglichkeiten verpasst. „Es gab Anfragen anderer Vereine, die ich abgelehnt habe.“